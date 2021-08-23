Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Son 24 saatte yapılan test sayısı 27.601 olup, 140'ı yerel 178 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 149 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi yurt dışından hava yolu,1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 35 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 140 kişi ise yerel vakadır.
67 kişi Lefkoşa, 39 kişi Girne, 31 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt ,1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli-18/ Ortaköy-3/ Alayköy-3/ Çağlayan-2/ Göçmenköy-4/ Gelibolu-1/ Minareliköy-2/ Haspolat-1/ Akıncılar-2/ Hamitköy-2/ Yenişehir-1/ Yenikent-6/ K.kaymaklı-7/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-3/ Lefkoşa Merkez-11
Girne
Girne Merkez-24/ Taşkent-1/ Boğazköy-1/Alsancak-3/ Çatalköy-2/ Dikmen-1/ Yukarı Girne-6/ Lapta-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-19/ Karakol-2/ Maraş-1/ Akdoğan-1/ Pile-1/ Kaliland-1/ Beyarmudu-1/ Paşaköy-3/ Yeniboğaziçi-2
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2
Lefke
Lefke Merkez-1
23 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.601
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 178
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 35
Yerel Vaka Sayısı: 140
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 149
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .321.095
Toplam Vaka Sayısı: 15.140
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.942
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2151
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1929
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 125
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 50
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5458
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 515
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 359
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3651
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 38.960