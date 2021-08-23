Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

banner32

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması
banner23

Son 24 saatte yapılan test sayısı 27.601 olup, 140'ı yerel 178 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 149 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi yurt dışından hava yolu,1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 35 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 140 kişi ise yerel vakadır. 

67 kişi Lefkoşa, 39 kişi Girne, 31 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt ,1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Gönyeli-18/ Ortaköy-3/ Alayköy-3/ Çağlayan-2/ Göçmenköy-4/ Gelibolu-1/ Minareliköy-2/ Haspolat-1/ Akıncılar-2/ Hamitköy-2/ Yenişehir-1/ Yenikent-6/ K.kaymaklı-7/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-3/ Lefkoşa Merkez-11 

Girne 

Girne Merkez-24/ Taşkent-1/ Boğazköy-1/Alsancak-3/ Çatalköy-2/ Dikmen-1/ Yukarı Girne-6/ Lapta-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-19/ Karakol-2/ Maraş-1/ Akdoğan-1/ Pile-1/ Kaliland-1/ Beyarmudu-1/ Paşaköy-3/ Yeniboğaziçi-2 


Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 

Lefke 

Lefke Merkez-1 

23  Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.601     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 178   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 35  

Yerel Vaka Sayısı: 140 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 149 

Bugün Kaybedilen Hasta: 2  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .321.095 

Toplam Vaka Sayısı: 15.140  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.942 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2151 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1929 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 125  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 50    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5458   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 515  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 359  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3651 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 38.960

YORUM EKLE
Gönder
banner28

banner19

banner1

banner3

banner18