Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2103  olduğunu, 28'i yerel 31 pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 28  kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Bakan Pilli, vakalardan 13 kişinin Lefkoşa, 18 kişinin Girne Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

15 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2103     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 31 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  yok 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3 

Yerel Vaka Sayısı: 28    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24       

Bugün Kaybedilen Hasta: yok     

Yapılan Toplam Test Sayısı: 363 .398   

Toplam Vaka Sayısı: 1881 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1626 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 244 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 183 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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