Sağlık Bakanlığı'ndan flaş önlem: “Ercan Havalimanı’na termal kamera ve izolasyon odası kuruluyor”

Sağlık Bakanlığı'ndan flaş önlem: “Ercan Havalimanı’na termal kamera ve izolasyon odası kuruluyor”
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Sağlık Bakanlığı Korona Virüsü ile ilgili önlemler almaya devam ediyor.  Sağlık Bakanlığı’nda Bakan Pilli’nin başkanlık ettiği toplantı sonrası alınan karar ile  Ercan Havalimanı’nda oluşturulacak özel bir izolasyon odası ve termal kamera ile risk grubunda görülen yolcular müşahade altına alınacak. 

KAPSAMLI TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın Korana Virüsü’yle ilgili başlattığı çalışmalar devam ediyor. 
Bugün Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Ercan Havalimanı’na termal kamera ve izolasyon odası kurulması için çalışmalar başlatıldı.
Salgınla ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde Temel sağlık Ekipleri, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi,  Liman Dairesi Müdürü Orhan Soyel, Posta Dairesi Müdürlüğü’nde Hasan Şentürk,  Sivil Havacılık Dairesi’nden Gökhan Dağman, Ercan Polis Güvenlik Amiri Erkan Demirdağ, Taşyapı İşletmeleri’nden Ali Coşkun Ahiskal, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. 

Toplantıda, havaalaınıda alınması gereken önlemler hakkında karşılıklı görüş alış verişi gerçekleştirildi. Yapılan görüşmenin ardından havalimanına  termal bir kamera ve izolasyon odası hazırlanması kararı alındı. Toplantının ardından izolasyon odasının kurulması için yer tespiti yapıld ve hazırlıklara başlandı. 

ÜST KOMİTE TOPLANACAK

Yarın ise saat 08.30 da Sağlık Bakanlığı’nda Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında komite toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıya devlet makamlarının yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanları da katılım sağlayacak.

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