Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama son dakika notuyla paylaşıldı

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Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama son dakika notuyla paylaşıldı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 8140 olup, 63'ü yerel 72 pozitif vakaya rastlanmış, 42 kişi taburcu edilmiştir. 

9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 63 kişi ise yerel vakadır. 

17 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-4 / Yenikent-1/ Ortaköy-1/ Gönyeli-3/ K.kaymaklı-5 / Değirmenlik-1/ Yenişehir-1/ Kumsal-1 

Girne 

Girne Merkez- 21 / Arapköy-2 / Alsancak-2 / Edremit-1/ Karaman-1 / Doğanköy-1/ Dikmen-5 / Lapta-1/ Yukarı Girne-1/ Çatalköy-1 /Göçeri Köyü-1 

Gazimağusa 

Yeniboğaziçi-2 / Kaleiçi-2 / Gazimağusa merkez-1 / Sakarya-1/ Pile Köyü-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-1/ Yuvacık Köyü-1 

4 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8140 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 72   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :    

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9 

Yerel Vaka Sayısı: 63 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.505.183  

Toplam Vaka Sayısı: 8350 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7819 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 496  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 416 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 24 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1622 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 442 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 272  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3169 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 19.763

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