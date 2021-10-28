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Sağlık Bakanlığı'ndan 3. doz duyurusu!

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Sağlık Bakanlığı'ndan 3. doz duyurusu!
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

2 doz Sinovac aşısı olan ve 3 ayını dolduran herkes 3. Doz aşılarını yaptırmak için aşı merkezlerimize başvuruda bulunabilirler.
60 yaş ve üzerinde olan 2 doz Pfizer-BioNTech aşısı olmuş ve üzerinden altı ay geçmiş kişiler 3. Doz aşılarını yaptırmak üzere aşı merkezlerimize başvuruda bulunabilirler.
Bugüne kadar hiç aşı yaptırmamış 12 yaş ve üzeri kişiler ise 1. Ve 2. Doz Pfizer-BioNTech aşılarını yaptırabilirler.
Aşı merkezleri
29 Ekim Cuma ve 30 Ekim Cumartesi günü hizmet verecek aşı merkezleri  ve saatleri aşağıda yer almaktadır.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
29 /30 Ekim ( 08.00-16.00)
Mağusa Devlet Hastanesi
29 /30 Ekim ( 08.00-14.00)
 

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