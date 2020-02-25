Sağlık Bakanlığı'nda Koronavirüs hareketliliği

Sağlık Bakanlığı tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak alınan önlem ve faaliyetleri kamuoyuyla paylaştı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada yarından itibaren tüm sınır kapılarında gerekli görüldüğü hallerde ateş ölçümü ve sorgulamanın devreye gireceği bildirildi. Bakanlık aynı zamanda deniz ve havalimanın da yine ateş ve sorgulamanın devam ettiğini duyurdu. Aralık 2019 yılında ilk olarak Çin’de görülen ve dünyada bir çok ülkeye yayılan Korana Virüs salgınıyla ilgili çeşitli önlemler almaya devam eden Sağlık Bakanlığı, karantina merkezi üretilmesi konusunda karar alındığını bununla ilgili Maliye Bakanlığı’ndan kaynak beklendiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü’nün global salgın riskinin olduğunu açıklamasıyla birlikte ülkemizde olası salgına yönelik tüm tedbirlerin alınmaya başlandığı açıklamasında bulunan Sağlık Bakanlığı, yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu;

BURHAN NALBANTOĞLU’NA KARANTİNA…

1-Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca Sürveyans Komitesini toplayarak salgın riskini ve yapılması gereken hazırlıkları değerlendirildi (23 Ocak 2020). Bu toplantıda riskin mevcut olduğu ve tıbbi hazırlıkların yanında paydaş kurumlarda alınması gereken önlemlerin de olduğuna karar verildi.

2- 24 Ocakta Tabipler Birliği Başkanı, Bakanlığın Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları ve Sivil Havacılık Dairesi Müdürü’nün katılımıyla yapılan toplantı basına duyuruldu.

3- 28 Ocak 2020 de toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinde salgın , TSHD’nin öncülüğünde Sağlık Bakanlığı’nın İlaç Eczacılık, Yataklı Tedavi Kurumları daireleri, Tabipler Birliği, Veteriner Dairesi temsilcisi, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü, Sivil Savunma Müdürü, Enfeksiyon Hekimleri, Yakın Doğu Hastanesi Enfeksiyon Bölümü Temsilicisi , Belediyeler Birliği Temsilcisi, Eğitim Bakanlığı Temsilcisinin katılımıyla her boyutuyla tekrar ele alındı.

4-Ayrıca Ercan Havalimanı’nda Sivil Havacılık Dairesi, Havaalanı Polisi, Gümrük Dairesi Müdürü ile havaalanı ve gümrüklerde alınması gereken önlemler yerinde görüşüldü. Alınan kararlar kapsamında yapılanlar şunlardır. 1-İlk olarak Ercan Havalimanına Termal Kamera kuruldu. 3-Olası vakaların nasıl saptanıp izleneceğini belirten, ambulansla transport, havaalanında izlenecek yol vaka takip algoritması TSHD ve bulaşıcı hastalıklar uzmanlarımızca hazırlanarak bakanlığın ilgili dairelerine ve Tabipler Birliği’ne iletildi.

4-Korona Virüsü olası vakalarının bildirimi için 2 adet GSM telefon hattı alınarak aktifleştirildi.

5-Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Ünitesi de içeren Karantina Bölümü oluşturuldu.

6- Halka yönelik, Korona Virüsten Korunmayla ilgili neler yapabileceklerini anlatan posterler hazırlanarak, Ercan Havaalanı , Sınır Kapıları ,Devlet hastaneleri ve Sağlık Merkezlerine takıldı.

7- Güncellenen bilgiler doğrultusunda tüm sağlık çalışanları için Vaka Yönetim Rehberi yeniden güncellendi. İKİ

TOPLUMLU KOMİTEDE DE KARARLAR ÜRETİLDİ

8-3/2/2020 de Cumhurbaşkanlığınca düzenlenen iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesinde iki toplum karşılıklı olarak almış oldukları önlemleri birbiriyle paylaştı. Girne ve Gazimağusa Limanlarına da termal kamera konuldu. Kamu spotu hazırlanarak halkın farkındalığı artırıldı. Genetik labaratuvarına korona tetkiki için gerekli kit alındı. Üniversite temsilcileri ile Yabancı öğrencilerin durumunu değerlendirmek üzere toplantı planlandı. Bu süreçte salgının seyrine göre gerekli önlemler alınmaya devam edecektir,uçaklarda anons yapılması ve sınır kapılarındaki önlemlerin artırılması bunlardan bazılarıdır