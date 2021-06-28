Sağlık Bakanlığı: Johnson&Johnson aşısıyla ilgili atılan mesajlar gerçek dışıdır

Sağlık Bakanlığı bazı haber sitelerinde yer alan ve Dr. Suat Günsel Hastanesi tarafından yayınlandığı iddia edilen Johnson&Johnson aşısının yan etkileri nedeniyle iptal edildiğine dair kişilere atılan mesajların gerçekliği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi

İddia edildiği gibi tedavülden kalkması veya toplatılması söz konusu değildir. Ayrıca Johnson&Johnson aşısında herhangi bir ciddi yan etki görülmemiştir. Covid-19 ile mücadelede aşılamalar sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Pandeminin devam ettiği bugünlerde bilgi kirliği halkın panik olmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla güvenilir bilgi için Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi açıklamaların takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Kamuoyuna duyurulur.