Sağlık Bakanlığı, ‘immün plazma” bağışı adına çağrı yaptı

Sağlık Bakanlığı Covid -19 ile mücadelede Plazma bağışının önemine dikkat çekerek, bu virüsü yenmiş duyarlı kişilere bağış çağrısında bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada plazma bağışı için plazma tedarikinde belirlenen kriterlere de değinilirken, plazma tedavisinin özellikle yoğun bakımdaki yüksek riskli hastaların iyileşmesine yardımcı olduğu belirtildi.