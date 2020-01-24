Sağlık Bakanlığı hastalığın görüldüğü bölgelere gidilmemesi uyarısında bulundu

Sağlık Bakanlığı Çin’de görülen ve başka ülkelere de yayılmakta olan Koronavirüs 2019 ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamada;

‘Bilindiği üzere ARALIK 2019 da Çinin Hubei bölgesindeki Whuan şehrinde, yeni ortaya çıkan bir virüsün neden olduğu bir solunum yolu enfeksiyonu Dünya Sağlık Örgütüne bildirildi. 7 Ocakta Çin tarafından yeni virüsün ismi yeni Koronavirüs 2019 olarak açıklandı.

Bakanlığımız tarafından yakından izlenen WHO (Dünya Sağlık Örgütü ) durum raporlarının üçüncüsü 23/1/2020 DE dün yayınlandı.Bu raporda Ocak ayı başlangıcından günümüze kadar WHO ‘ ya bildirilen vaka sayısı 581 olarak açıklandı.581 vakanın 571 inin Çinden bildirildiği bu vakaların da 95 tanesinin ağır seyrettiği ve 17 vakanın kaybedildiği açıklanmıştır.Bununyanında yanında diğer 10 vakanın Tailand,Japonya ,Hong Kong,Kore ve ABD den olduğu bildirildi.

Bir salgın olarak kabul edilen bu durumla ilgili WHO tarafından yapılan risk değerlendirmesinde virüsün Çinde ve bölge ülkelerinde yüksek riskli bir halk sağlığı tehdidi olduğu belirtilirken ,global anlamda orta düzeyde bir halk sağlığı riski olduğu belirtildi. Yine WHOnun IHR (Uluslararası Sağlık Tüzüğü) gereği oluşturulan Acil Komitesi de salgınla ilgili olarak bugün için Uluslararası düzeyde bir halk sağlığı sorunu olmadığı yönünde görüş bildirmiştir. Ancakkonunun aciliyetinin ve önemini kabul ettiklerini belirtip ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelerek durumu değerlendireceklerini söylemişlerdir.

Ülkemizde şu anda böyle bir hasta olmamakla birlikte bu noktada bakanlığımız ,yeni korona virüs enfeksiyonuyla ilgili olarak ilk risk değerlendirme toplantısını yapma kararı almış ve bugün gerçekleştirmiştir.

Sağlık Bakanlığı’ nın organize ettiği toplantıya Sağlık Bakanı DR Ali Pilli başkanlık etmiştir . Diğer katılımcılar Bakanlık Müsteşarı, Bakanlık Müdürü, TSHD ve YTKD Müdürleri, Tabipler Birliği Başkanı , bakanlığımızın, salgın yönetiminde çalışan ilgili kişileri enfeksiyon uzmanları, Çocuk Kliniği Şefi ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcisidir.

Toplantıda ülkemizde olası salgın durumunun yaşanmaması için alınması gereken önlemler bu virüsün neden olduğu hastalığı taşıyan bir kişi gelmesi durumunda yapılacaklar tartışılarak karara bağlandı.

Bakanlığımız yapılan değerlendirmeler sonucunda halkımızdan, şu an için genel hijyen konularına özen göstermelerini ve mümkünse salgının görüldüğü bölgelere zorunlu değilse seyahat etmemelerini istiyor.

İlerleyen günlerde konuyla ilgili yeni bilgiler ışığında gerekli bilgilendirmeler ve değerlendirmeler bakanlığımız tarafından yapılacaktır.