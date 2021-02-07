Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Covid-19 bir can daha aldı

Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Covid-19 bir can daha aldı
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Yoğun bakımda Covid-19 tanısıyla tedavi gören 52 yaşındaki Hikmet Usta hayatını kaybetmiştir. 

31 Ocak tarihinde Covid-19 pozitif tanısıyla takip edilen Hikmet Usta, kronik atrial fibrilasyon,  hipertansiyon, geçirilmiş serebrovasküler olay ( akut inme) rahatsızlıklarına sahip olup, hastanin beyin kanaması geçirmesi nedeniyle beyin ameliyatı yapılmış ve ardından yoğun bakımda takibe alınmıştır. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. 

Merhuma Allah'tan rahmet , yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim.Hepimizin başı sağolsun. 

Dr. Ali Pilli 
Sağlık Bakanı

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