Sağlık Bakanlığı, çevrim içi ödeme ve takip modülünü devreye koydu

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs önlemleri çerçevesinde hastanelerde ve ödeme noktalarındaki yığılmaların önüne geçmek ve teması azaltmak amacıyla sağlık raporları otomasyon sistemine ilaveten çalışma izinleri sağlık raporları çevrim içi ödeme ve takip modülü ile belediyeler sağlık raporları başvuru çevrim içi ödeme ve takip modülünü devreye koydu.

Yeni uygulamayla birlikte sağlık karneleri daha hızlı ve çağdaş bir şekilde takip edilebileceği Bakanlık tarafından yapılan açıklamada belirtildi.

Bahsi geçen sistemle belediye hudutları içerisinde gıda maddeleri üretenler, dağıtanlar, periyodik olarak yapılan sağlık karnesi tahlillerini sağlık raporları otomasyon sisteminden yapabilecekleri de kaydedildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, başvuruda bulunacak olan kişiler evrakları üzerinde bulunan QR kodunu telefonlarından okutarak ödeme ekranına geçebilir ve ödemelerini gerçekleştirebilir veya odeme.saglik.gov.ct.tr adresine girerek evraklarında belirtilen kullanıcı adı ve şifre vasıtasıyla da ödemelerini yapabilecekleri ifade edildi.

Böylelikle müracaata bulunan kişiler sağlık tahlil ödemelerini çevrim içi olarak gerçekleştirip, sağlıktaki süreçlerini de kendilerinin takip edebileceği aktarıldı.