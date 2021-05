Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar İle Salgın Hakkındaki Veriler Açıklandı

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar ile salgın hakkındaki veriler açıklandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ ÖNERİLER

Açıklama şöyle:

“Haftanın tüm günleri için “saat:23:30 ile 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması” şeklinde değiştirilmesi önerilmektedir.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06:00-22:30 saatleri arasında hizmetlerine devam edeceklerdir. Marketler 07:00-22:00 saatleri arasında açık olacaktır.

HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (25.05.2021)

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

18.05.2021

25.05.2021

Değişim

Toplam vaka sayısı

209

162

-22,49%

Yerel vaka sayısı

157

132

-15,92%

Karantinada pozitifleşen

36

26

-27,78%

Yurtdışı vaka

16

4

-75,00%

100.000 de vaka sayısı

54,71

42,41

-22,48%

100.000 de yerel vaka sayısı

41,00

34,48

-15,90%

Test sayısı

49.212

52.128

5,93%

Test pozitiflik oranı

0,42%

0,31%

-26,19%

Hastanede tedavi gören

26

17

-34,62%

Yoğun bakımda tedavi gören

1

1

0,00%

Yoğun bakım oranı

0,27%

0,34%

25,93%

Aktif Vaka Sayısı

365

291

-20,27%

İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI

18.05.2021

25.05.2021

Değişim

KKTC GENELİ

7,8

6,1

-21,79%

LEFKOŞA

11,3

7,5

-33,63%

GAZİMAĞUSA

5,4

2,5

-53,70%

GİRNE

7,1

9,8

38,03%

İSKELE

3,0

0,5

-83,33%

GÜZELYURT

1,8

1,8

0,00%

LEFKE

0,0

2,0

19900,00%

KAPALI OLAN YERLER

-Sinema salonları, nişan-düğün salonları(kapalı alan), casinolar, bar, nargile kafe ve salonları, kapalı çocuk oyun alanları, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar, club, hamam, saunalar.

Not: Vaka sayılarına göre Sinema salonları ve kapalı çocuk oyun alanları 03.06.2021 tarihinde açılacaktır; Bar ve clublar 03.06.2021 tarihinde açılacaktır; Kapalı oyun salonları ve casinolar 10.06.2021 tarihinde açılacaktır

AÇIK OLAN YERLERDE KURALLAR

Tüm kurum ve kuruluşlar pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzeni ile hizmet vereceklerdir.

İşletmeler müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapacaklardır. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceğini belirtilen levhayı işletme girişlerine koymak ve bu doğrultuda yerlere işaretleme yapılmak zorundadırlar. Ayrıca hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işyerinin sorumluluğundadır.

Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacaktır.

Tedarik zinciri ile ilgili tüm işlemler 08:00-21:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Covid-19 testleri ile ilgili olarak; aşağıda alınan kararlarda belirtilmeyen tüm kurum/kuruluş ve sektörlerin taranması Sağlık Bakanlığı tarafından random gerçekleştirilecektir.

Açık olan sektörler, bağlı oldukları birlikler İlçe Emniyet Kurulları, belediyeler ve Polis Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecektir.

İşletmeler, düzenlenecek olan taahhüt forumlarını imzalayacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı takdirde ilgili kurum hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Doğum günleri açık alanlarda pandemi kuralları gözetilerek yapılabilecektir.

Mevlitler açık alanlarda pandemi kuralı gözetilerek yapılabilecektir.

KARARLAR

Önceden belirlenecek ülke renklerine göre giriş kriterleri Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde duyurulacaktır. Bu kriterler epidemiyolojik verilere göre belli aralıklarla güncellenecektir. Gelecek kişilerin aşı durumu, testleri ve bunun gibi verilere göre; teknolojik altyapının ve ilgili kurumların hazırlıklarının tamamlanmasının ardından ülkeye girişler sağlanacaktır.

Sınır Geçiş Kriterleri (Ada Dışı)

Son 7 günde 100,000 de vaka sayısı .

AŞILI ( çift doz / son dozdan en az 14 gün sonra )

AŞISIZ

UÇUŞ ÖNCESİ

KARANTİNA - TEST

UÇUŞ ÖNCESİ

KARANTİNA-TEST

175< (Kırmızı)

Son 72 saatte PCR

10 gün karantina sonrası PCR testi

Son 72 saatte PCR

10 gün karantina sonrası PCR testi

174-70 (Turuncu)

Son 72 saatte PCR

Karantinasız giriş, gelişinden itibaren 72-96 saati arasında PCR testi

Son 72 saatte PCR

10 gün karantina sonrası PCR testi

8-69 (Sarı)

Son 72 saatte PCR

Karantinasız giriş, gelişinden itibaren 72 saatte PCR testi

Son 72 saatte PCR

7 gün karantina sonrası PCR testi

<7 (Yeşil)

Test zorunluluğu yok (aşılı)

Karantinasız giriş, test zorunluluğu yok

Son 72 saatte PCR

Karantinasız giriş

SINIR GEÇİŞ KRİTERLERİ ( ADA İÇİ )

Son 7 günde 100,000 de vaka sayısı.

ZORUNLU ( İKAMET, ÖĞRENCİ,İŞ)

SAĞLIK

KEYFİ

175< (Kırmızı)

Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi

Son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi.

KAPALI

174-70 (Turuncu)

Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya hızlı antijen testi.

Son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi.

Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya hızlı antijen testi.

8-69 (Sarı)

Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya hızlı antijen testi.

Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya antijen testi

Son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya hızlı antijen testi

<7 (Yeşil)

Test zorunluluğu yok.

Test zorunluluğu yok.

Test zorunluluğu yok.

Not: Tabloda belirtilen ülke risk seviyeleri (renkler), adamıza gelişlerde transit olarak gelecek yolcular için uygulanacaktır.

İlgili ülkenin test pozitif oranı %4’ün üzerinde olması halinde bir üst risk seviyesinde değerlendirilecektir.

GÜVENDE KAL UYGULAMASI

Kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye gelmeden önce “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde geçirebileceklerdir. Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir. 65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler “Güvende Kal Uygulaması” nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir.

Yukarıda belirtilen kurallara haiz olmayan, ülkemizde ikamet adresi göstermeyen ve ülkemize gelmek isteyen kişiler, belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük merkezi karantinada kalacaklardır.

Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.

Ülkemizde Covid-19 pozitif kişi ile karantina gerektiren teması bulunan kişiler, 10 gün karantinaya tabi olacaklardır. 10 günün bitiminde temaslı kişilerden alınacak PCR test sonucunun negatif olması halinde izolasyon süreleri sonlandırılacaktır.

Ülkemizde düzenlenecek uçak seferlerine günde azami 6 uçuş ve her uçuşta en fazla 200’er kişi bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi, gemi seferlerine ise günde azami 2 sefer ve her seferde 75’er kişi (askerler hariç) bulunacak şekilde yolcu kabul edilmesi gerekli görülmektedir.

Hindistan, Brezilya,Hollanda, Nijerya, Fildişi Sahili, Uganda, Zimbabwe, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Gine, Siera Leone, Kamerun ülkelerinde artan vaka sayıları nedeni ile son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan ve ülkemize gelmek isteyen kişilerin (KKTC vatandaşları hariç) alınacak olan ikinci bir karara kadar ülkeye girişlerinin durdurulmasına karar verilmiştir. Son 14 gün içerisinde yukarıda belirtilen ülkelerden ülkemize gelecek KKTC vatandaşlarının 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun görülmüştür.

Charter seferler ile bileklik uygulaması tabii tutulmak koşuluyla 4 gece 5 günlük kapalı otel turizmi yapacak oteller, hazırlanan taahhütnameleri imzalamak zorundadırlar. Bu oteller ne konaklamak amacıyla ne de otel içerisinde bulunan restoran,cafe v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışardan müşteri kesinlikle kabul etmeyecektir. Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır (Ancak çift uyruklu vatandaşlar ikamet adresinin başka bir ülkede olması ve ibrazı ile girebilirler. Bu kişiler belirtilen kurallara uymadıkları takdirde merkezi karantinaya alınacaklardır). Bu kapsamda kapalı otel turizm için haftada azami 8 uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür. Otel çalışanları her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Otel çalışanları müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına mütakip otelden ayrılabileceklerdir. Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacaklarıdır.

Yerel turizm yapmak isteyen oteller hazırlanan taahhütnameleri imzalayacak ve belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet vereceklerdir. Otellerde görev yapan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Yerel Turizm yapacak oteller (plaj, düğün-nişan organizasyonları vb etkinlikler dahil) charter seferler ile kapalı otel turizmi yapamazlar ve karantina oteli olarak kullanılamazlar.

Deniz gezi teknelerinin, kapasitelerinin üçte biri kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeye devam edeceklerdir. Tur teknesinde görev yapan personel 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca hazırlanacak taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Marinalar açık olacaktır.

OKULLAR

Devlet ve özel okullar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilirler. (dershane, etüt, özel dersler, kurs faaliyetleri ve yaz okulları dahil) Kreşlerde(3,4,5 yaş) ,12. Sınıflarda görev alan öğretmenler ve çalışanlar, belirtilen istasyonlarda 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca planlama sonrası açılacak olan eğitim sektöründe görev alan öğretmenler ve çalışanlar da 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecektir.

Kütüphaneler imzalanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir.

Çırak öğrencilerin açılan sektörlere bağlı olarak işyerlerindeki eğitimlerine başlamaları uygun görülmüştür. Belirtilen sektörlerde uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli olacaktır.

Ülkemizde düzenlenecek ulusal/uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarının olması,

- Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,

- Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,

-Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi

-Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.

Tüm ilçelerimizde ilçe içi ve ilçeler arası toplu taşımacılık yapılabilecektir. Otobüs, minibüs, taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu alınmayacaktır. Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacak ve bir boş bir dolu olacak şekilde %50 kapasite ile çalışılacaktır.

Yolculuk sırasında camlar açık olacak, klima kullanılmayacak ve araçtaki herkes maske takacaktır. Her seferden sonra araçlar dezenfekte edilecektir. Ayrıca toplu taşımacılık yapan toplu taşıma ve taksi işletmelerinde işletme sahiplerine taahhüt formu imzalatılacaktır. Taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem uygulanacaktır.

Ülkeye limanlarımızdan mal sevkiyatı amacıyla giriş yapan tır şoförleri son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR testini ibraz etmek ve hazırlanacak taahhütnameyi imzalamak koşuluyla günübirlik giriş yapabilirler.

GEÇİŞLER

Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan veya Güney Kıbrıs’ta ikamet edip Kuzey’de çalışan kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinde doktordan /hastaneden alacakları güncel tarihli reçete, rapor veya fatura göstermeleri gerekmektedir.

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve Kuzey Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile ülkemize günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Ancak sağlık amacı ile geçiş yapan hasta ve refakatçisi doktordan /hastaneden alacakları güncel tarihli reçete, rapor ve fatura göstermeleri gerekmektedir.

Güney Kıbrıs’tan mal almak amacıyla Kuzey Kıbrıs’a geçmesi gereken Güney Kıbrıs plakalı tır şoförlerinin yanlarında biri olmaksızın, son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR test sonucu ile günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmektedir.

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güney Kıbrıs’ta ticaret yapan kişilerin ticaret ile ilgili resmi belgelerini ibraz etmeleri kaydı ile, günübirlik saat:20:00’a kadar karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür. Ticaret yapacak kişilerin son 7 gün içinde negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Karantina uygulaması olmaksızın Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan sağlık amacı ile ambulanslar iki taraflı transit geçiş yapabileceklerdir. Ayrıca Kato Pyrgos köyünde ikamet eden okul ve iş amacıyla KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a geçiş yapacak kişilerin son 7 gün içerisinde; KKTC üzerinden diğer sebepler ile geçiş yapacak olan kişilerin ise son 3 gün içerisinde yaptırmış oldukları PCR test sonuçları ile hiçbir yerde durmadan transit olarak geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

KKTC’de ikamet eden Maronitlerin, Güney Kıbrıs’ta bulunan birinci derece yakınları tarafından ziyaret edilebilmeleri amacıyla, hazırlanacak olan listelerde isimleri belirtilen kişiler son 7 gün içerisinde yaptırmış oldukları negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik olarak ülkemize giriş yapabileceklerdir.

Pile’de ikamet eden kişiler ve bu kişilerin KKTC’de bulunan birinci derece yakınlarının karşılıklı ziyaretlerinin sağlanması amacıyla hazırlanacak olan listede isimleri belirtilen kişiler son 7 gün içerisinde yaptırmış oldukları negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir. Ayrıca Pile’de ikamet eden kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizde faaliyet gösteren işletme çalışanlarının Pile’ye geçiş talep etmeleri halinde, çalışanların son 48 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri halinde günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanları, son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.

Diplomatlar yanlarında bulunmadığı zaman diplomatik misyon şoförleri son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın evrak taşıma, güzergah belirleme v.b. işler için en fazla 2 saatlik giriş yapabileceklerdir.

Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Ara bölge ve Üsler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.

Ülkemizde ikamet eden ve Güney Kıbrıs Larnaka Havaalanı üzerinden yurtdışına gitmek isteyen, aynı şekilde Güney Kıbrıs Larnaka Havaalanı üzerinden ülkemize gelmek isteyen kişilerin transferleri T-izinli taksiler ve turistik minibüs izinli araçlar ile yapılacaktır. Söz konusu transferi yapacak şoförlerin son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu araçların geçiş yaptıkları sınır kapısından geçiş saatlerinden itibaren azami 3 saat içinde geri dönmeleri gerekmektedir. Bu araçlarda gerekli tüm hijyen koşulları sağlanarak “T” izni olan taksilerde en fazla 2 yolcu, turistik minibüs izinli araçlarda ise en fazla 4 yolcu ile birlikte transfer yapabileceklerdir.

Güney Kıbrıs’tan ülkemize transferlerde ise son üç gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçları ibraz edilerek sınır polisinin bilgisi dahilinde getirilen yolcular belirlenen karantina otellerine taşınacaktır.

Ayrıca T-izinli taksiler kargo ile ilgili evrağı göstermek koşuluyla son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri ve sınır kapısından geçiş saatlerinden itibaren azami 3 saat içinde geri dönmeleri kaydıyla ülkemizden Güney Kıbrıs’a kargo veya Güney Kıbrıs’tan ülkemize kargo teslimatı yapabilirler.

Ayrıca şoförler yukarıda belirtilen kurallar kapsamında hazırlanan taahhüt formları imzalayacaklardır. Belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde şoförlere yeniden geçiş izni verilmeyecektir.

İŞLETMELER

Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolar/salonları 07:00-20:00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüreceklerdir. Bu sektörlerde görev yapan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca hazırlanan taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen işletmeler kapatılacaktır.

Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin paket servisleri ile dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanımına devam edilecektir. Bu sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabilecektir. Canlı müzik yapacak müzisyenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca bu sektörlere taahhüt formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecektir. Bar ve Clublar ise dış mekanlarını ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanmak koşuluyla 03.06.2021 tarihinde açılabileceklerdir. Bu sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yaptıracaklardır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecektir.

Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanılacaktır. Ancak belirtilen sektörlerde kesinlikle kullandırılmayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecektir.

Marketlerde, perakende ve mağazacılık hizmetlerinde görev yapan kişiler her 14 günde bir PCR veya antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler ülkelerine göre belirlenen 10-14 günlük merkez karantinaya alınacaklardır. Tedavi amacıyla karantina otellerinden Tüp Bebek Merkezleri’ne gitmesi planlanan kişiler, son 48 saat içinde yapılan negatif PCR test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi sonrası tekrar karantina oteline bırakılacaktır. Karantina otelinden alınan kişinin sorumluluğu tamamen Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Müdürüne ait olacaktır. Karantina otellerinden alınıp tüp bebek merkezine götürülecek her kişi için hazırlanan taahhüt formu Sorumlu Müdür tarafından imzalanarak bu formlar Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na tedavi izni için başvurulurken ibraz edilecektir.

Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi çalışmalarını/provalarını hijyen kuralına uygun olarak yapmaları uygun görülmüştür. Gösteriler, salonların azami üçte biri dolu olacak şekilde yapılacaktır. Solanda sosyal mesafe, maske kuralına uyulacaktır. Salonda görev alacak herkesin son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerinin olması gerekmektedir. Bu sektörler ile ilgili hazırlanacak taahhüt formları imzalanacaktır. Kapalı alanlarının üçte biri kullanılabilecektir.

Müzeler sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına azami dikkat gösterecek şekilde hizmetlerine başlayabilecektir. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla müzelerin m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda müze içerisinde toplam kaç kişi olabileceğini belirtilen levhayı girişlerine koyacaklardır. Belirlenen kişi sayısına göre içeriye ziyaretçi kabul edilebilecektir.

Müzik/bale eğitmenlerinin teke tek ders vermeleri kaydı ile derslerinin başlaması uygun görülmüştür. Eğitmenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecektir.

Açık alanlarda, maske ve hijyen kurallarına uyulması koşulu ile halk dansları çalışmalarının yapılması uygun görülmüştür.

Ülkemizde görülen vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde sinema salonlarının 03.06.2021 tarihinde açılmalarına karar verilmiştir. Sinema salonlarının azami üçte biri kullanılacak şekilde kişi alınacak ve salonlarda yemek ve içmek yasaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılacaktır.

Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircili müsabakalarının sosyal mesafe kuralları kapsamında (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görülmüştür.

Haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının ve seyircili müsabakaların yapılması uygun görülmüştür. Açık alanlarda yapılacak müsabakalarda sosyal mesafe kuralları kapsamında seyirci kabul edilecek, kapalı alanlarda yapılacak müsabakalarda ise sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve alanın azami üçte biri kullanıdırılacak şekilde seyirci alınacaktır. İlgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütnameler imzalanacaktır.

Kapalı spor salonları (fitness, bireysel) hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Bu salonlar saat 06.00’dan itibaren hizmet vermeye başlayabilecektir. Dans okulları, müzik ve buna benzer okul ve kurs etkinlikleri pandemi kuralları çerçevesinde hizmet verebileceklerdir. Bu sektörlerde görev yapan kişiler 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.

Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücülerinin ve lisanslı yüzücülerin antrenmanları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecektir. Açık alanda bulunan yüzme havuzlarının ek-1 de belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür.

Plajların ek-2 de belirtilen kurallar kapsamında çalışmaları uygun görülmüştür.

Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılmasına karar verilmiştir.

Kapalı alanlarda eylem, miting ve törenlerin yapılmaması, açık alanlarda düzenlenecek eylem, miting ve törenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak yapılması uygundur.

Toplu ibadetler sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uyularak ve ibadet edilecek kapalı alanların azami üçte biri kullanılarak yapılacaktır.

Hazırlanacak olan taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanda yapılacak nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin yapılmalarına karar verilmiştir. Hazırlanacak olan taahhütname imzalanacaktır.

Lunapark, festival alanı, tombola v.b. etkinliklerin sosyal mesafe kuralları gözetilerek açık alanlarda kurulmaları uygun görülmüştür.

Kapalı çocuk oyun alanlarının ve kapalı oyun salonlarının 03.06.2021 tarihinden itibaren, hazırlanacak olan taahhütnameyi imzalaması ve çalışanların haftada bir PCR testi yapması koşuluyla açılmalarına karar verilmiştir.

BET OFİSLERİ, İNTERNET KAFELER VE GECE KULÜPLERİ

Bet ofisler hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Ofislerin kapalı alanlarının üçte biri çalıştırılabilecektir. Bet ofislerinde yiyecek servisi yapılmayacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca bu sektörlere taahhüt formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılacaktır.

İnternet kafelere giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabileceklerdir. Bu sektörlerde görev alan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılacaktır.

Gece kulüplerinde görev alacak kişilerin ülkeye girişte 14 gün süre ile merkez karantinada kalmaları kaydı ile, sektörler faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

Açık Alanlarda Bulunan Yüzme Havuzlarında Uyulması Gereken Kurallar

Havuz suyu klor seviyesi ve pH’ının “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen seviyelere uygunluğu sağlanmalı, periyodik olarak ölçülmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Havuzların mümkün olan en üst değerde klorlanması önerilir.

Klor seviyesinin düşme olasılığının yüksek olduğu yüksek sıcaklığın olduğu saatlerde klor seviyesini uygun değerde tutmak için çalışmalar yapılmalıdır.

Havuz alanına girişte öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olanlar havuzu kullanamaz.

Havuzlarda işleyişten sorumlu bir personel belirlenir.

Havuz alanlarının kapasitesi 5 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenir.

Havuz alanı içinde sosyal mesafe 1,5 metredir. Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe de en az 1,5 metre olmalıdır.

Bu alanlarda kapasite fazlası kalabalık oluşmasını engellemek için, havuz kapasite bilgisi alan girişine asılır. İçeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulur.

Tesis girişlerinde kişiler maske takmak zorundadır. Tesis çalışanları sürekli maske takacaklardır.

Her misafirin havuz girişinde el hijyeni sağlaması zorunludur. Havuz girişinde ve uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulur.

Sosyal mesafe kurallarına uyulur. Aynı ailedekiler bir arada bulunabilir.

Kullanıcılar yüzme havuzuna girmeden önce duş alır, el ve ayak dezenfeksiyonu yapılır.

COVID-19 temas riskini artıracağından havuzlarda uzun süre kalınmaz.

Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmaz. Yıkanabilir/silinebilir minderler kullanılması durumunda misafir kullanımı sona erdikten sonra temizlenir.

Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilir. Kabinler her kullanımdan sonra temizlenir.

Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Yanında getirmeyenler için havluların poşetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi sağlanır. Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanır.

Bu alanlardaki plastik ve çelik yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağıza ve buruna dokunulmaz, dokunulduğunda eller su ve sabunla yıkanır ya da el antiseptiği kullanılır.

Havuzların dezenfeksiyonu ve mikrobiyolojik kalite testleri mevzuata uygun olarak düzenli yapılır.

Havuzlarda toplu aktivite, egzersiz, dalış dersleri vb. uygulamalar yapılmaz.

Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler paylaşılmaz. İçecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği bulundurulur.

Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda bu sektörlerle ilgili daha önce belirlenen kurallara göre faaliyet gösterir.

Çocukların sosyal mesafeyi korumaları zor olacağından bu alanlar ebeveyn gözetiminde kullanır.

Bu alanların genel temizliği her gün su ve deterjanla düzenli olarak yapılır. Toz çıkaran süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemleri uygulanmaz.

Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriş kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilir.

Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık temizlenerek dezenfekte edilir.

Tuvalet girişlerine el hijyeni ve el yıkama ile ilgili afişler asılır.

Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve görünür şekilde asılır.

Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulur. Hava ile el kurutma cihazları kullanılmaz

Plajlarda Uyulması Gereken Kurallar

Plaj ve yüzme alanlarına girişlerde kişiler maske takmak zorundadır. Tesis çalışanları sürekli maske takacaklardır.

Plaj ve yüzme alanında tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulundurulur.

Her misafirin plaja girişte el hijyeni sağlaması zorunludur. Plaj girişinde ve uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulur.

Öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan ve vaka temaslı personel çalıştırılamaz. Bu belirtileri gösteren misafirler plaj ve yüzme alanlarını kullanamaz.

Plaj ve yüzme alanında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde önlemler alınır.

Şezlonglar arası mesafe de en az 1,5 metre olarak ayarlanır. Gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası mesafeye uygun olacak şekilde düzenlenir.

Plaj ve yüzme alanlarının kapasitesi 5 metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenir.

Localarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yapılır. Loca alanlarında 2 metrekareye bir kişi olacak şekilde kapasite belirlenir.

Sosyal mesafe kurallarına uyulur. Aynı ailedekiler veya otellerde aynı odada konaklayan misafirler bir arada bulunabilir.

Plaj alanında kalabalık oluşmasını engellemek için, sosyal mesafe ve büyüklüğe göre kapasite belirlenir. Kapasite bilgisi plaj girişine asılır. Kapasiteden fazla misafirin alanı kullanmaması için önlem alınır.

Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmaz. Yıkanabilir/ silinebilir minderler kullanılması durumunda misafir kullanımı sona erdikten sonra temizlenir.

Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilir. Kabinler her kullanımdan sonra temizlenir.

Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Yanında getirmeyenler için havluların poşetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi sağlanır. Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanır.

İçecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla temizlenir ve dezenfekte edilir. Bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği bulundurulur.

Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda bu sektörlerle ilgili daha önce belirlenen kurallara göre faaliyet gösterir

Grup aktiviteleri yapılmaz. Su sporu aktiviteleri bireysel olarak veya ailede eșler ve çocuklar ile birlikte yapabilir. Otellerde oda numarası üzerinden rezervasyon ve takibinin yapılması kaydıyla aynı odada kalanlar birlikte spor yapabilir.

Spor etkinliği alet ve araçlarının kullanımı sonrasında her türlü malzeme ve ekipmanlar su ve deterjanla temizlenmeli sık dokunulan yüzeyler dezenfekte edilmelidir.

Deniz parașütü vb. bireysel su sporları etkinliklerinde çalıșanlar dahil tekne kapasitesinin yarısı sayıda kiși alınır.

Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerinde kullanılan tüp, denge yeleği, can yeleği ve benzeri ekipmanların faaliyet süresince sadece bir kiși tarafından kullanılması ve kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmesi sağlanır.

Tuvalet alanlarına giriș kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriș kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilir.

Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya bașlıkları, kapı kolları sık sık temizlenerek dezenfekte edilir.

Tuvalet girișlerine el hijyeni ve el yıkama ile ilgili afișler asılır.

Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve görünür șekilde asılır.

Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulur. Hava ile el kurutma cihazları kullanılmaz.