Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulundan kapıların kademeli açılmasına onay

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 ile ilgili oluşturduğu bilim kurulunun bugün yaptığı ve az önce sona eren toplantısında, kara sınır kapılarının, liderlerin aldığı kademeli geçiş kararı yönünde önümüzdeki günlerde açılmasına onay verildiği bildirildi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulundan kapıların kademeli açılmasına onay
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Kıbrıs Postası'nın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, toplantıda, Sağlık Teknik Komitelerinin vardığı uzlaşının yeterli olduğu ve bu bağlamda geçişlerin anlaşıldığı gibi kademeli olarak başlatılması kararını hakkında görüş birliğinde olduğu belirtildi.

Konunun yarın yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine geleceği ve geçişlerin ya toplantı sonrası ya da Çarşamba günü sabah itibarıyla başlatılması ihtimalinin yüksek olduğu gelen haberler arasında.

Hatırlanacağı üzere, Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis, geçen ay yaptıkları toplantıda 8 Haziran tarihinde güneyde çalışan, okuyan ve tedavi gören Kıbrıslı Türkler için geçişlerin güvenlik tedbirlerinin alındıktan sonra kademeli olarak geçişlere açılması konusunda uzlaşmışlardı. Konu geçen hafta İki Toplumlu Sağlık Komitesi tarafından da görüşülmüş ve olumlu görüş verilmişti. 

Kıbrıs Postası

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