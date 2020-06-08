Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulundan kapıların kademeli açılmasına onay

Kıbrıs Postası'nın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, toplantıda, Sağlık Teknik Komitelerinin vardığı uzlaşının yeterli olduğu ve bu bağlamda geçişlerin anlaşıldığı gibi kademeli olarak başlatılması kararını hakkında görüş birliğinde olduğu belirtildi.

Konunun yarın yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısının gündemine geleceği ve geçişlerin ya toplantı sonrası ya da Çarşamba günü sabah itibarıyla başlatılması ihtimalinin yüksek olduğu gelen haberler arasında.

Hatırlanacağı üzere, Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis, geçen ay yaptıkları toplantıda 8 Haziran tarihinde güneyde çalışan, okuyan ve tedavi gören Kıbrıslı Türkler için geçişlerin güvenlik tedbirlerinin alındıktan sonra kademeli olarak geçişlere açılması konusunda uzlaşmışlardı. Konu geçen hafta İki Toplumlu Sağlık Komitesi tarafından da görüşülmüş ve olumlu görüş verilmişti.

Kıbrıs Postası