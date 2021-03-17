Sağlık Bakanlığı Aşı Bilgi Sistemi Devreye Girdi

KKTC’de Covid-19 aşı randevusu almak isteyenlere online başvuru yapma olanağı sunacak Aşı Bilgi Sistemi bugün devreye girdi.

Aşı bilgi sistemi, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in katılımıyla düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Toplantıya, Başbakan ve bakanların yanı sıra müsteşarlar, bürokratlar, basın mensupları ve sistemi kuran yazılım şirketi yetkilileri de katıldı.

Sistemden yararlanmak isteyen vatandaşların, https://asibilgisistemi.com/ adresine tıklaması ve kişisel bilgilerden oluşan formu doldurması gerekiyor.

Web sitesinde, aşı merkezleri, randevu sorgulama ve online randevu alma seçenekleri yer alırken, aşı tablosu, aşı türleri ve yan etkiler, virüsten korunma yollarına ilişkin bilgi veriliyor.

Başbakan Ersan Saner, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, online aşı bilgi sistemi ile önemli bir adım atıldığını söyleyerek, aşılama çalışmalarının devam edeceğini, ev karantinası uygulamasında da son aşamaya gelindiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel de aşılama çalışmalarının şeffaf ve adaletli bir şekilde yapılacağını, aşı bilgi sistemi ile manuel sistemin ortadan kalkıp, dijital sisteme geçileceğini kaydetti.

ÜSTEL

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, şeffaf ve adaletli bir şekilde, kişilerin takip edebileceği bir aşı bilgi sistemi oluşturulduğunu söyledi.

Üstel, zor bir dönemde Sağlık Bakanlığı görevine geldiğini söyleyerek, gerçekleştirmek istediği üç hedef bulunduğuna işaret etti.

Hedeflerinden birini, online aşı bilgilendirme sistemini oluşturmak olarak açıklayan Üstel, diğer hedeflerinin; ev karantinası ve online ilaç programı olduğunu söyledi.

Ülkedeki 30 merkezde aşı çalışmalarının sürdürüldüğünü, sistemin devreye girmesi ile kişilerin online randevu alarak aşılarını yaptırabileceklerini dile getiren Üstel, kimlere aşı yapıldığı, ikinci doz aşıların ne zaman yapılacağı gibi bilgilerin sistemde mevcut olacağını belirtti.

Böylelikle manuel sistemin ortadan kalkıp, dijital sisteme geçileceğini anlatan Üstel, 100 bin aşının Türkiye, 10 bin aşının ise Avrupa Birliği’nden sağlanmasıyla 60 bin kişinin ikinci doz aşısının da tamamlanacağını kaydetti.

“EV KARANTİNASINDA SONA GELİNDİ”

Üstel, ev karantinası uygulamasında son aşamaya gelindiğini, uygulamanın bir iki hafta içinde başlayacağını söyleyerek, çocuklu aileler ve kronik hastaların öncelikli olacağını kaydetti.

Bakan Üstel, ev karantinasını takip edecek sistemin oluşturulduğunu, bakanlığın da denetleme süreci içinde yer alacağını kaydetti.

“ASTRA ZENECA AŞISI OLUP HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞAYAN BİRİ YOK”

Astra Zeneca aşılarının bin 500, Biontech aşısının ise 2 bin 200 kişiye yapıldığını belirten Üstel, Astra Zeneca aşılarının Avrupa Birliği’nden gelen uyarı üzerine durdurulduğunu söyledi.

Üstel, ülkede Astra Zeneca aşısı olan vatandaşların yakından takip edildiğini, hiçbir sorunla karşılaşılmadığını ifade etti.

“PCR MERKEZLERİ ARTIRILACAK”

Üstel, PCR merkezlerini artıracaklarını söyleyerek, virüs mutasyonlarını tespit edebilecek kitlerin ülkeye geldiğini, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi DNA Laboratuvarında çalışmaların başladığını, sonuçların halkla paylaşılacağını belirtti.

“HIZLI ANTİJEN TESTLERİ ÜLKEYE GELDİ, DNA LABORATUVARINDA DOĞRULAMASI YAPILIYOR”

PCR testlerinin üç binden 7 bine çıkarıldığını, hızlı antijen testlerinin ülkeye geldiğini ve DNA laboratuvarında doğrulamasının yapılmakta olduğunu dile getiren Üstel, DNA laboratuvarının da büyütüleceğini, daha hızlı taramalar yapılabileceğini, kapasitenin artırılacağını kaydetti.

Özelde yapılan PCR testlerinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi doğrulandığını ve o şekilde açıklandığını dile getiren Üstel, vaka sayılarına yönelik de, gerçek vakaların açıklandığından kimsenin kuşku duymamasını istedi.

“Dibe vuran ekonomiyi yukarıya çekmek için tedbirler ve önlemler alarak açılımlar yaptık” diyen Üstel, açılan işletmelerden bazılarının verdikleri taahhütlere uymadığını gözlemlediklerini söyleyerek, maske, mesafe ve hijyen kurallarına herkesin uyması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlara kurallara uymaları çağrısını yineleyen Üstel, kurallara uymayanları da uyarmaları gerektiğini kaydetti.

Üstel, vakaların grafik şeklinde sunulacağı bir kitapçık yayımlayacaklarını söyledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Üstel, kapalı alanları metre kareye göre açma hedefinde olduklarını, yüz yüze eğitimi açma ve turizmi canlandırmak istediklerini kaydetti.

Üstel, toplumun yüzde 60’ını aşılayarak, çift aşı ve çift PCR şartı ile ülkeye turist getirmek istediklerini belirtti.

Denetleme mekanizmalarını çoğalttıklarını, yerel idarelerden, İlçe Emniyet Kurullarından da daha çok destek almayı istediklerini söyleyen Üstel, yaptırım ve denetimlerin yapılmaya devam edeceğini kaydetti.

“Vaka sayılarının yükselmesi bizi üzer, üzülmemek için herkes üzerine düşeni yapmalıdır” diyen Üstel, Lefkoşa ve Girne’de vaka sayısı yüksek olduğunu, buna yönelik taramalar yaptıklarını söyledi.

Tüm halka yönelik kurallara uyma çağrısını yineleyen Üstel, basına da kuralları hatırlatma ve bilgi verme konusunda görev düştüğünü ifade etti.

Çocuklu aileler, kronik hastalar olmak üzere ev karantinası uygulamasının başlayacağını, son aşamaya gelindiğini söyleyen Üstel, ev karantinasını takip edecek sistemin oluşturulduğunu, bakanlığın da denetleme süreci içinde yer alacağını kaydetti.