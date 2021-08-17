Sağlık Bakanı Ünal Üstel: Kapanmayı düşünmüyoruz

Artan vaka artışının genel bir kapanmayı beraberinde getirmeyeceğini söyleyen Sağlık Bakanı Ünal Üstel, “Sağlık önde gelir ancak ekonominin durumu da ortadadır” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, BRT’de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Vakaların artış göstermesi hakkında konuşan Üstel, bayramların geride kaldığını, eğlence merkezlerinin açılması ve düğünlerin de başlamasıyla bulaşın arttığını söyledi.

“AŞILANMA YÜZDE 70’E ULAŞMALI”

Aşılanmanın önemine vurgu yapan Bakan Üstel, mevcut aşılanma oranının yüzde 47 olduğunu ve bunun en az yüzde 70’e ulaşması gerektiğini aktardı.

Vatandaşın aşı talebinde azalma olduğunun gözlemlendiğini ifade eden Üstel, “38 aşı merkezimiz bulunuyor ve bunların bazıları yoğun, bazılarında ise insan yok, Aşılama talebinde düşüş var” dedi.

“POZİTİF OLAN HASTALAR BELİRTİLERİ ARTANA KADAR BİLGİ VERMİYOR”

Herkesin kuralları gözardı etmemesi gerektiğinin altını çizen Üstel, Koronavirüs pozitif olan kişilerin de belirtileri artana kadar bilgi vermediğini, temaslıların da kendilerini gizlediğini belirtti.

Temaslıların bilgi vermesinin şart olduğunu da aktaran Üstel, “Erken teşhis konursa daha kolay atlatılır, pozitif hasta yakın temaslılarını söylemek zorundadır; gizlenirse ve tespit edilirse para cezası verilebilir” dedi.

“KAPANMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ”

Artan vaka artışının genel bir kapanmayı beraberinde getirmeyeceğini söyleyen Sağlık Bakanı Üstel, “Sağlık önde gelir ancak ekonominin durumu da ortadadır” ifadelerini kullandı.

DENETLEME KONUSU... “BU GÖREV SADECE BAKANLIĞIN DEĞİL”

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde alınan önlemlerin denetimi konusuna da değinen Üstel, belediyeler, polis ve İlçe Emniyet Kuruları’nın da denetimden sorumlu olduğunu, bu görevin sadece Sağlık Bakanlığına ait olmadığını söyledi.

“ADA PASS UYGULAMASI CUMA GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR”

Türkiye’de uygulanan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması gibi ülkemizde de yürürlüğe girecek olan ADA PASS uygulaması ile denetimin daha da kolaylaşacağını belirten Üstel, 20 Ağustos Cuma günü uygulamanın mekânlarda da başlayacağını söyledi.

Üstel, “ADA PASS uygulaması işletmelere, kamusal alanlara girişte istenecek” dedi.