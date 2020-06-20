Sağlık Bakanı Pilli’nin oğlu kaza geçirdi

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin 17 yaşındaki oğlu Hasip Pilli dün gece talihsiz bir kaza geçirdi. Yere düşüp başını çarpan Hasip Pilli, endişeli anların yaşanmasına neden oldu.

Diyalog Gazetesi'nden Onur Ulağ'ın haberine göre ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pilli’ye tomografi çekildi. Pilli’nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Endişeli anlar yaşandı

Pilli ailesine endişeli anlar yaşatan olay dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Hasip Pilli, evine girmek üzereyken ayağı kayıp yere düştü. Düşerken başını toprak zemine çarpan Pilli, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Pilli’nin başına tomografi çekilirken, korkulacak bir şey olmadığı tespit edildi. Durumu iyi olan Pilli, tedbir amaçlı 6 saat gözetim altında tutuldu.