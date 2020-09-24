SAğlık Bakanı Pilli Tele Sağlık Uygulamasını Kullandı

Sağlık Bakanlı Dr. Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı himayelerinde, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğinde başlatılan ve akıllı randevu sistemi ile çalışan Tele Sağlık hizmeti üzerinden bir hastaya dâhiliye hizmeti verdi. Alınan randevunun gün ve saatinde hastaya sürpriz bir arama gerçekleştiren Dr. Ali Pilli, Sağlık Bakanı olarak değil Doktor kimliği ile Tele Sağlık Platformu üzerinden hastayı BiP uygulamasından arayak görüntülü görüştü. Hastanın şikâyetlerini dinleyen Dr. Ali Pilli hastasına, gerekli yönlendirmelerini yaparak destek oldu. Dr. Ali Pilli, Tele Sağlık hizmeti ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Pilli, pandemi döneminde hayata geçirilen bu hizmet ile hastalara online olarak yardımcı olunmasının hasta sağlığı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Doktorların bu alternatif hizmetle hastalara kolaylıkla destek olabileceklerinin altını çizen Pilli, platforma henüz dahil olmayan doktorları da bu hizmete katılmaya davet etti.

Tele Sağlık hizmeti nasıl çalışıyor?

Tele Sağlıkla ilgili yapılan açıklamada hastanede fiziki olarak sunulan poliklinik hizmetlerine ek olarak dijital bir platformda görüntülü görüşme ile teknolojik bir çözüm sunulduğuna, bunun altyapısının sosyal sorumluluk çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından ücretsiz olarak sağlandığına da vurgu yapıldı. Açıklamada, Tele Sağlık hizmeti kapsamında hastanın ihtiyaç duyduğu branştan 0533 878 1022 numaralı çağrı merkezini arayarak Akıllı Randevu Sistemi üzerinden randevu almasının akabinde randevunun gün ve saatinde ilgili doktor tarafından BiP uygulaması üzerinden aranarak görüntülü görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı.

Tele Sağlık hizmeti kapsamında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Gazimağusa Devlet Hastanelerinde ilk etapta toplamda 7 branş için randevu verileceği belirtilen açıklamada, söz konusu branşların Onkoloji, Kulak Burun Boğaz, Nefroloji, Genel Cerrahi, Dahiliye, Kardiyoloji ve Çocuk Polikliniği olduğu açıklandı. Açıklamada randevular hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yine çağrı merkezi üzerinden branş bazında verildiği belirtildi.

Hizmetin operatör bağımsız, Turkcell’li olsun ya da olmasın tüm halkımıza açık ve BiP uygulamasının ücretsiz olduğu yapılan açıklamalar arasında.