Sağlık Bakanı Pilli: Tabipler birliği başkanı hiç yapıcı olmadı

Sağlık Bakanı Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yatak kapsitesi 5’ten 10’a çıkarılan yoğun bakım servisi ile PCR testi kapasitesi 600’den 1000’e yükseltilen laboratuarda incelemelerde bulundu

Pilli burada yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut’a eleştirilerde bulundu

Bakan Pilli: ”Biz çalışıyoruz bazıları konuşuyor. Beni üzen bazı şeyler vardır. Sağlık içinde çalışan kişilerin yapıcı değil, yıkıcı konuşmalar yapmasıdır. Beni en fazla üzen Tabipler Birliği Başkanı hiç yapıcı olmamıştır. Hep yıpratıcı olmuştur"