Sağlık Bakanı Pilli: Tabipler birliği başkanı hiç yapıcı olmadı

Sağlık Bakanı Pilli: Tabipler birliği başkanı hiç yapıcı olmadı
banner23

Sağlık Bakanı Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yatak kapsitesi 5’ten 10’a çıkarılan yoğun bakım servisi ile PCR testi kapasitesi 600’den 1000’e yükseltilen laboratuarda incelemelerde bulundu

Pilli burada yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Özlem  Gürkut’a eleştirilerde bulundu 

Bakan Pilli: ”Biz çalışıyoruz bazıları konuşuyor. Beni üzen bazı şeyler vardır. Sağlık içinde çalışan kişilerin yapıcı değil, yıkıcı konuşmalar yapmasıdır. Beni en fazla üzen Tabipler Birliği Başkanı hiç yapıcı olmamıştır. Hep yıpratıcı olmuştur"

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Financial Times: En basit çözüm faiz artırımı...
Financial Times: En basit çözüm faiz artırımı...
  1. Ekonomi

banner19

banner1

banner3

banner18