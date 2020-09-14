Sağlık Bakanı Pilli: "Dünyanın pek çok ülkesinde, hastalar evlerinde bekletiliyor"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, olağanüstü gündemle toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkarak, muhalefetten gelen eleştirileri yanıtladı.

Pilli, salgının sadece KKTC’de olmadığını, tüm dünyada devam ettiğini belirterek, “Fransa’da bugün 10 bin 500 vaka saptandı. Avrupa’da vakalar gittikçe artıyor. İsrail tamamen kapandı, sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ama bu, tüm dünyanın sorunudur diye mücadeleden vazgeçmiyoruz. Biz de bu sorunla uğraşıyoruz” dedi.

KKTC’nin, pek çok ülkeye göre virüsle daha başarılı mücadele ettiklerini ifade eden Pilli, “Biz halkımızın sağlığını ön plana tutuyor, ona göre hareket ediyoruz. Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz. Biz Sağlık Bakanlığı olarak 7/24 çalışıyoruz, ne gerekiyorsa yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Pozitif vakaların evlerinden alınmadığı yönündeki iddialara yanıt veren Bakan Pilli, şöyle devam etti:

“Dünyanın pek çok ülkesinde, hastalar evlerinde bekletiliyor. Biz hiçbir semptomu olmayan hastalarımıza, gücümüz ve imkânlarımız yettiği kadar hizmet veriyoruz. Otellerde kontrol altında tutuyoruz. Dünyanın birçok yerinde hasta telefon açtığı zaman aldığı cevap; ateşin varsa ilaç al, solunum zorluğun olursa bizi ara oluyor. Evde bekletiyorlar.”

Sağlık çalışanlarının özveri ile çalışmaya devam ettiğini, tümüne teşekkürlerini ilettiğini ifade eden Pilli, Sağlık Bakanı olarak doktorlarla herhangi bir sıkıntısının olmadığını, sağlık çalışanlarının da kendisiyle sorununun olmadığını belirterek, “ben bir doktorum. Hiçbir zaman sağlık çalışanlarıyla sorunum olmamıştır” şeklinde konuştu.

Pilli, “Ben gösterişli cümleler kurmuyorum, kuramıyorum. Bu bir gerçektir. Ben bir şeyler yaparak halkıma başarımı gösteriyorum” diyerek, pandemi merkezindeki doktorlarla arasında herhangi bir sıkıntının bulunmadığını yineledi.

Hafta sonu pandemi merkezine giderek doktorları ziyaret ettiğini, onlarla görüştüğünü ifade eden Pilli, “Baı sorunlar vardı, bu sorunları konuşarak çözdük. Çünkü biz bir aileyiz” dedi.

Mevsimlik işçi statüsünde istihdam edilen hemşirelerle ilgili konuşan Pilli, şöyle devam etti:

“Evet, aldık, iyi ki de aldık ve az aldık. 100 tane daha hemşireye ihtiyacımız var. 19 tane pandemi otelimiz var. Otellerde sağlık personeli istiyoruz, araç istiyoruz, şoför istiyoruz. Bunlar kolay şeyler değil. Sınır kapılarında nöbet tutacak sağlık çalışanları istiyoruz. Kapılar için toplamda 50 sağlık çalışanına ihtiyacımız var. Personel altyapımız yeterli değil. Önümüzdeki günlerde 100 olmasa bile 50 hemşire mutlaka almamız gerekiyor.”

Özel hastanelerde yapılan tüm testlerden haberleri olduğunu, pozitif vakaların önce Sağlık Bakanlığı’na bildirildiğini ve Bakanlığın da 2-3 kez test yaptıktan sonra sonuçlar pozitif ise, pozitif olarak ilan ettiklerini ifade eden Pilli, “Özel hastanelerde yapılan her testten haberimiz var” dedi.

Güney Kıbrıs’taki vaka sayısnın 30’ardan 2-3’lere düşmesinin nasıl olduğunun araştırılması gerektiğini belirten Pilli, “Biz şeffaf bir yönetimiz. Ben vakaları öğrenmeden başkaları öğreniyor. Maalesef bu ülkenin yapısı bu” diyerek, “Sıkıysa bir gazeteci çıksın, Rum Sağlık Bakanlığı vakaları açıklamadan, kendisi açıklasın. Ya da Türkiye Sağlık Bakanlığı açıklamadan, sıkıysa bir gazeteci çıksın açıklasın” ifadelerini kullandı.