Sağlık Bakanı Pilli: Dışarıya çıkmak mecburiyetinde kalırsanız mutlaka maske takın

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli "bu salgını en az zararla atlatmak istiyorsak, evden çıkmamamız gerekmektedir. Eğer dışarıya çıkmak mecburiyetinde kalırsak mutlaka maske takmalıyız. Eğer maskeniz yoksa kumaştan maske yapıp bununla dışarı çıkmanız gerekir. Bu iki mecburiyeti yerine getirmeliyiz." ifadelerini kullandı

Pilli şöyle konuştu: “Herkes üzerine düşeni yaparsa, yatay bir seyirle bu süreci geçireceğiz”

Sağlık sisteminin çökmemesi için vaka sayısının yatay seyirde ilerlemesi gerekir.

Dünyanın en ileri ülkeleri bile, bir anda pik yaptıkları için sağlık sistemleri çöktü.

Herkes üzerine düşeni yaparsa, yatay bir seyirle bu süreci geçireceğiz. Eğer yatay seyirle ilerlersek ölümlü vakalarımız da en az olacaktır.