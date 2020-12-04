Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SON DAKİKA açıkladı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 4 Aralık corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 4 Aralık koronavirüs hasta, vaka ve vefat sayıları tablosu...

4 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 194.435

VAKA SAYISI: 32.736

HASTA SAYISI: 6.903

VEFAT SAYISI: 193

İYİLEŞEN SAYISI: 4.811

BUGÜN TESPİT EDİLEN 6.903 YENİ HASTA VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Bugün tespit edilen 6.903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun.