Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte 9 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1749 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu, 4 kişinin deniz yolu, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.
31 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1749
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-4
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 120.812
Toplam Vaka Sayısı- 331
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 229
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 98
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 23
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 75
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok