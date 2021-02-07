Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli açıkladı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, mutasyonlu virüs ile ilgili yarın detaylı bir açıklama yapacağını belirterek, “Mutasyonlu virüs Rum tarafında tespit edildiğine göre bizim ülkemizde de olabilir…” dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, TV 2020’de yayınlanan bir programa telefon bağlantısı ile katılarak ülkede artan Koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkede mutasyonlu bir virüsün olup olmadığı yönünde yarın bir açıklama yapılacağını söyleyen Dr. Pilli, “Rum tarafında da tespit edildiğine göre bizim ülkemizde de olabilir…” dedi.

Kurallara uyulması gerektiğine işaret eden Pilli, “Mutasyona uğramadan da bu salgın devam eder. Bu kurallara uyarak, süratle aşıları yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“POLİSLER SÜREKLİ TARANIYOR”

Sağlık Bakanı Pilli, “Yerel Koronavirüs vakalarıyla artış yaşandı. Hükümetimiz acil önlemler aldı ve önümüzdeki günlerde bunun faydasını göreceğiz” dedi.

Polis teşkilatının arasında bazı pozitif vakalar çıkması nedeniyle bugün geniş taramalı bir PCR testi yapıldığını ifade eden Pilli, polislerin sürekli tarandığına vurgu yaptı.

“ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bugün 5 binin üzerinde PCR testi yapıldığını tahmin ettiğini belirten Sağlık Bakanı Pilli, “Önemli olan temaslıları takip ederek, teması kesmektir. Önlemleri almaktır. Halkımız için 724 çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“75 BİN PCR TESTİ KİTİ VAR”

PCR testi kitiyle ilgili herhangi bir problemin olmadığına da dikkat çeken Dr. Ali Pilli, dün 50 bin test kiti geldiğini ve önümüzdeki günlerde 100 bin PCR test kiti geleceğini belirtti. Pilli, şu anda 75 bin adet test kiti olduğunu kaydetti.

“35 BİN KİŞİ AŞILANDI”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, önümüzdeki günlerde Türkiye’den tekrar aşı geleceğini ve hızlı bir şekilde Mart ayının sonunda aşılama işleminin biteceğini ifade ederek, 35 bin kişinin birinci doz aşılarını olduğunu ve ikinci dozlarının yapılacağını aktardı.

Kıbrıs Postası

Pilli, Sinovac aşısının 12 Şubat tarihinde ikinci dozunun yapılacağını ve Pfizer aşısının ise 8 Şubat tarihinde ikinci dozuna başlanacağını da ekledi.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 17:41