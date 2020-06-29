Sağlık Bakanı doğruladı: 1 yeni koronavirüs pozitif vaka!

Sağlık Bakanı doğruladı: 1 yeni koronavirüs pozitif vaka!
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Sağlık Bakanı Pilli, ülkeye gemiyle gelen bir şahsın PCR test sonucunun pozitif çıktığını, söz konusu şahsın gemiye pozitif bir şekilde bindiğini ifade etti.

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