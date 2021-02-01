Sağlık Bakanı Ali Pilli: "Yoğun bakımdaki 4 hasta entübe"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu #burasıönemli adlı programa konuk oldu.

Pandemi Merkezi’nde 113 kişinin tedavi gördüğünü ifade eden Bakan Pilli, yoğun bakımdaki hastaların da durumuna değindi.

4 HASTA ENTÜBE, 100 HASTA ZATTÜRE

Yoğun bakımdaki 14 kişiden 10 tanesinin, yüksekbasınçlı oksijen ihtiyacı olduğunu aktaran Pilli, 4 hastanın entübe olduğunu söyledi. Pilli, eskiye nazaran yoğun bakımdaki hastaların durumunun iyi olduğunu dile getirdi. Pilli Pandemi Hastanesi'nde tedavi gören 100 hastanın zattüre olduğunu belirtti.