Şafak Nöbeti etkinliğinin 11’incisi yapıldı

20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları çerçevesinde, Yavuz Çıkarma Plajında gerçekleştirilen Şafak Nöbeti etkinliğinin 11’incisi dün akşam yapıldı.

Kovid 19 Salgını nedeniyle, bu yıl Şafak Nöbeti sembolik olarak tutuldu.Vatandaşlar, Şafak Nöbetini, BRT Ekranlarından canlı olarak izledi.

Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi Başkanı Fevzi Tanpınar, Şafak Nöbeti’nin Kıbrıs Türk Halkının, 11 yıllık mücadelesinin sona ermesi, Anavatan Türkiye’ye ve özgürlüğüne kavuşmasının bir sembolü olduğunu belirterek, amaçlarının önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin 81 ilinden şehit çocukları ve izcilerle, KKTC’den şehit çocukları ve izcileri bir araya getiren 1 haftalık bir organizasyona dönüştürmek olduğunu kaydetti.

Tanpınar, Anavatanla güçlü bağların sonraki nesillere aktarılması, bu yönde toplumsal belleğin sağlıklı şekilde oluşturulmasın katkı sağlamayı hedeflediklerini de ifade etti.

Etkinliğe katılan Başbakan Ersin Tatar da Barış Harekatının çok büyük ve zor bir harekat olduğunun yeni nesillere anlatılması gerektiğini vurguladı.

Barış Harekatının verdiği imkanla kurulan KKTC devletinin yoluna devam ettiğini dile getiren Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere bakıldığında Kıbrıs’ın kuzeyinde yeni bir Türk Devleti bulunmasının büyük önem taşıdığına işaret etti.

Tatar, artık adada Kıbrıs’ın gerçeklerine uygun bir süreç yaşanması gerektiğini de dile getirerek KKTC’nin, kurum kuruluşları, ekonomisi ve altyapısıyla güçlendirilerek yaşatılması gerektiğini belirtti.

Pandemi sürecinin tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de sağlık boyutu yanında, ekonomik boyutuyla da ciddi sıkıntı yarattığını ve bunun da Kıbrıs Türk tarihinde yer alacağını anımsatan Tatar, “Bizim dar imkanlarımızla böyle bir süreci yönetebilmemiz, sağlığımızı korumamız ayrıca da ekonomiyi ayakta tutabilmemiz hiç de kolay olmamıştır. Çok zor ve yorucu olmuştur” dedi.

Devlet ve özel sektörün büyük bir mücadele verdiğine de dikkati çeken Tatar, Kıbrıs Türk Halkının bu süreçte 1974 öncesi sergilediği birlik, beraberlik ve dayanışmanın bir benzerini ortaya koyduğunu anlattı.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu süreçte de KKTC’ye çok büyük katkıları olduğuna işaret etti.

Kıbrıslı Türklerin, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle varoluş mücadelesinde çok önemli aşamalar kat ettiğini vurgulayan Tatar, Türkiye’nin garantörlüğüne rağmen, bugün hala Rum-Yunan ikilisinin Türkiye’nin adadaki varlığını sorguladığını ve sorgulatmaya çalıştığını dile getirdi.

Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz konusunun gündeme gelmesiyle büyük devletlerin de bundan hak ve pay elde etmek için uğraş içine girdiğini anımsatan Tatar, Kıbrıs Türk Halkının Türkiye ile çıktığı yola Türkiye ile devam etmesi ve garantörlükte ısrarcı olması gerektiğini vurguladı.

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti birbirine ihtiyacı olduğunu dile getiren Tatar, siyasi ve ekonomik boyutu nedeniyle çok zor olsa da KKTC’nin varlığının devam etmesinin büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’nin gelişerek varlığını sürdürebilmesi için çok büyük fedakarlıkta bulunduğunu ve bulunmaya da devam ettiğini söyleyen Tatar 1 yıllık hükümetleri döneminde imzalanan 2 ayrı protokolle 3 milyar Türk Liralık bir kaynak yaratıldığını söyledi.

Bu kaynaklarla KKTC’nin mali yapısını güçlendirmeye, altyapı yatırımlarını tamamlamaya yönelik çeşitli projelerin devam ettiğini anlatan Tatar “Bir millet olarak büyük bir başarı öyküsü yazmanın mutluluğunu yaşıyoruz, 1974’ten sonra kaydedilen aşamalar, KKTC’nin geldiği noktada olgunluğunda, milletimizin bir başarısı vardır. Bunu kabul etmek ve buna uzun siyasetleri geliştirmek lazımdır” diye konuştu.

Başbakan Tatar, Şafak Nöbeti Organizasyon komitesini de böyle önemli bir organizasyona hayat vermelerinden dolayı kutladı ve etkinliğin devamını diledi.

Gecede daha sonra, Kuranı Kerim’den sureler, ilahiler, Mevlit ve şehitler için sela okudu. 11. Şafak Nöbeti sabah ezanının okunmasıyla sona erdi. (BRT)