Sadrazamköyde kıyıya vuran ölü fok herkesi üzdü...

DoğaPark’tan yapılan açıklamada, Sadrazamköy’de ölü bir fok balığının kıyıya vurduğu ifade edildi.

Açıklamada, DoğaPark yetkililerinin hayvanı teslim almadan olay yerinde yaptığı ön kontrollerde, fok balığının 2,25 metre uzunluğunda, yaklaşık 200 kilogramağırlığında genç erkek olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Ölü fok balığını gören vatandaşların 1190 Yaban Hayat Destek Hattını arayarak bilgi vermeleri üzerine DoğaPark yetkililerinin olay yerine gittikleri ifade edilen açıklama, şöyle devam etti:

“DoğaPark ekipleri vakit kaybetmeden olay yerine giderek hayvanı denizden alarak biyometrik ölçümlerini ve harici muayenesini gerçekleştirdikten sonra DoğaPark bünyesindeki Yaban Hayat Hastanesi ve Araştırma Laboratuvarı hayvan morguna kaldırdı.”

Hayvanın ilk belirlemelere göre harici bir yarası bulunmazken, kesin ölüm sebebinin DoğaPark uzmanları ile Çevre Koruma Dairesi, Veteriner Dairesi ve Hayvancılık Dairesi işbirliğinde gerçekleştirilecek “nekropsinin” ardından netlik kazanacağı da ifade edildi.