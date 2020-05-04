Sadıkoğlu: “Camileri de açın!”

Kıbrıs MÜSİAD Temsilcisi Okyay Sadıkoğlu Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan yardımcısı Kudret Özersay’a sosyal medya hesabından seslendi ve camilerin açılmasını istedi.

Sadıkoğlu’nun paylaşımı şöyle;

“Sayın, Ersin Tatar, Kudret Özersay,

Sn. Başbakan ve Sn.Başbakan yardımcısı, size açık çağrımızdır Camilerimizi açın…

Millet sokakta, trafik eski günlerdeki gibi, bankalar, daireler, marketler, butikler, ayakkabıcılar v.s açık, aslında hemen her yer açık ama Camiler kapalı.

Gerekli tüm önlemleri alalım, camilerimizi dezenfekte edelim, girişlere hijyen aparatları koyalım, maske takalım, sosyal-fiziki mesafeye uyalım, seccadelerimizi kendimiz götürelim…”