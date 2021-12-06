Sadece Güzelyurt için değil tüm ülkem için güzel şeyler hayal ediyorum:

1. Ziya ÖZTÜRKLER’i anlatır mısınız bize? Nasıl bir eş, nasıl bir baba, komşu ve nasıl bir insan?

Güzelyurtluyum, Güzelyurtlu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim. Orada büyüdüm, mahalle kültürü içinde, büyük bir aile gibi… Ben ailemi, komşularımı, dostlarımı yani değer verdiğim insanları sahiplenen biriyim. Eşim, çocuklarım, annem, babam ki hayatta olmasa da hep benimle olduğunu biliyorum, her an yanımdalar, destekçimler. Ben de onları yanımdan ayırmam. Ayrıca iyi bir komşu olduğumu düşünüyorum.

Uzun yıllar kamuda çalıştım. Dengeli, sabırlı ve kararlı bir duruşu olaninsanım, insanların iyi olduğunu temel alarak onlarla diyalog kurarım. Kibir, kıskançlık ve ön yargıdan uzak durdum. Değerlerime, aileme, ülkeme bağlıyım, milli değerleri güçlü biriyim. Sanata, kültüre, spora önem veririm, iyi bir futbolseverim. Çevreme karşı ilgiliyim. Başarıyı ve sorumluluk almayı da hep sevdim.

Hayatınızda geldiğiniz noktaya ulaşmak için neler yaşadınız? Neleri feda ettiniz? Size göre en zayıf ve en güçlü yönleriniz neler?

Yanımdan ayırmadığım diğer iki önemli şeyde bilgi ve akıl… Bunları temel alan insanlar çevremde oldu. Eğitimim, liyakatim bir de çok çalışmak ve yaptığın işe inanmak beni geldiğim noktaya ulaştırdı.Görev sürem boyunca birden fazla deneyimli siyasetçiyle çalışma imkânım oldu. Hepsinden kendime bir şeylerkattım. Eksiklerim hatta hatalarım olmuş olabilir. Zaman zaman kendime, aileme ayırdığım vakti feda ettim ama aldığım görev ve sorumlulukları layığıyla yerine getirebilmenin mutluluğunu yaşadım.En zayıf yönüm de, en güçlü yönüm de insanlara olan sevgimdir.

Geldiğiniz makam çoğu insanın hayalini süslerken neden böyle zorlu bir yarışın içerisine kendinizi sokuyorsunuz?

Ülkemizde yükseköğrenimin gelişmesi ve hak ettiği yere gelmesi planlı ve programlı çalışmalar yürüttüm. İnsanlarımızın bana güvendiğini ve inandığını biliyorum. Dediğim gibi sorumluluk almayı hep sevdim. Şimdiye kadarki deneyimlerimi, birikimlerimi daha ileriye taşıyıp daha büyük sorumluluklar almaya karar verdim. Sıra ülkeme hizmet etmek için tüm projelerimi gerçekleştirmeye geldi.

Güzelyurt’ta milletvekili sayısı nüfus azlığında 3’e düşmüşken, bölge halkı siyasete küsmüşken, bölge insanına nasıl umut olacaksınız?

Güzelyurt insanının siyasete küstüğünü düşünmüyorum, siyasete küs olamazlar. Ben inandığım, çok çalıştığım, öncü olduğum sürece bölgemin insanı benimle olacaktır.Onların bana elleriyle değil, yürekleriyle oy vereceklerini biliyorum.

Sadece Güzelyurt için değil tüm ülkem için güzel şeyler hayal ediyorum:

Bunları hayal etmenin ötesinde paylaşıyor, planlıyor ve projelendiriyorum.

Yıllardır niye Güzelyurt her görüşme sürecinde elden çıkarılacak bölge diye lanse edildi? Niye Güzelyurtlu yaşadığı evine ev diyemedi? Üniversiteler dışında niye Güzelyurt’a genç nüfusun o bölgede tutulabilmesi için yatırım götürülemedi? Narenciyesi ve altın değerinde olan verimli toprakları neden yeterince kullanılamadı? Bu soruların cevabını benim gibi birçok insan çok iyi biliyor. Dönem de aslında bu soruları tartışma dönemi değil. Bu soruların temelinde yatan olumsuzlukları, olumluya döndürme zamanıdır. Bunun için doğup büyüdüğüm ama bu soruların olumsuzluklarından bizzat etkilenen biri olarak kendi Güzelyurt’tan adayım.

Ulusal Birlik Partisi sizin için hedeflerinizi gerçekleştirmek adına doğru bir parti midir? İlk önce Cumartesi günü üyelerden oy isteyeceksiniz. Üyelere ne söylemek istersiniz?

Bayrağı, devleti, anavatan sevgisini, kültürel ve çağdaş değerleri en iyi özümseyen parti olduğu için benim için doğru partidir. Bu nedenle aday adaylığımı Ulusal Birlik Parti’sinden koydum. Her alanda çözüm odaklı, yenilikçi aynı zamandabirleştiren ve bütünleştiren bir politikadır hedefim. İnsanlarımıza yeni imkânlar sunarken ötekileştirmeden herkese elimi uzatacağım. Sadece aldığı oylara hizmet eden değil ülkesine hizmet eden biri olacağım. Şimdiye kadar aldığımsorumlulukları, verilen görevleri her şeyin üzerinde tutarak en iyi şekildeyapmaya çalıştım. Bundan sonra da yoluma aynı sorumluluk bilinci ile devam edeceğim. Ülkemi hayallerimin ötesine taşımaya hazırım. Bu yolculukta beni destekleyecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021, 21:40