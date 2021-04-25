Sadece 8 gram ağırlığında! Bir gecede gittikleri yol mesafesi şoke etti.
Verici takılamayan küçük kuşlar, göç yollarının incelenmesi için İstanbul'da halkalanıyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen halkalama, 8 ile 10 gram ağırlığındaki bir kuşun gecede yaklaşık 500 kilometre yol aldığını gösterdi. Haziran ayına kadar 3 bin kuşun halkalanması planlanan çalışmayla ilgili bilgi veren Ergün Bacak, "Karadeniz veya Akdeniz'i bir gecede geçebiliyorlar. Yani 400- 500 kilometre yol alabiliyorlar. Bu yüzden vücut ağırlığının iki katı yağı depolayabiliyorlar" dedi..
KKTC
25 Nisan 2021 Pazar 22:10
DÜNYA GENELİDEKİ İSTASYONLAR BİRBİRLERİYLE HABERLEŞİYOR
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu, kuşların göç yollarını belirlemek için halkalama çalışması başlattı. Çalışma kapsamında zararsız ağlar ile yakalanan kuşlar, akademisyenler tarafından inceleniyor.