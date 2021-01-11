Saçını keserek darp etti, cezaevine gönderildi

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde izinsiz olarak girdiği eski eşine ait yatak odasında önce eski eşinin saçlarını makasla kesen ardından yüzüne yorgan bastırıp darp eden zanlı İbrahim Koska hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.

Zanlı Koska, “Geceleyin Ev Açma”, “Mülke Tecavüz”, “Darp” suçlamaları ile bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme zanlı Koska’nın ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Polis, zanlı İbrahim Koska’nın 1 Ocak 2021 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Surlariçi - Lefkoşa'da bulunan eski eşine ait ikametgaha evin bahçe kısmının duvarından atlayarak bir cürüm işlemek maksadıyla kilitli olmayan yatak odası kapısını açıp girerek geceleyin ev açma suçunu işleyip mülke tecavüz ettikten sonra tasarrufunda bulunan ve henüz tespit edilemeyen makas ile yatak odasında yatan eşinin saçını kesip kadının fark etmesi üzerine ise yorgan ile yüzünü kapatıp vücudunun muhtelif yerlerine vurarak darp ettiği yönündeki şikayet üzerine Koska’yı tutuklamıştı

DAHA ÖNCEDE PENCEREDEN EVİ DİNLEYİP GÖZETLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlı hakkında temin edilen tutukluluk süreleri içerisinde çevre saadeti temin ettiği öğrenilen polisin, zanlını müştekinin evine daha öncede gidip pencereden evi dinlediğini ve gece yarısı zanlının giydiği kıyafetlerle uyumlu ve zanlının kalıbına uyan bir erkek şahısın evin damında gözetleme yaptığını tespit etti.

Polis zanlının kaldığı yerde yaptığı aramada ise psikolojik tedavide kullanıldığı düşünülen bazı haplar bularak emare alırken, gerekli tespitlerin yapılması içinse zanlıdan temin edilen kan örneklerinin İstanbul’a gönderildiği öğrenildi.