Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar bankalara akın etti

Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar bankalara akın etti
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Emekli maaşlarının bugün ödenmeye başlamasıyla birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar bankalara akın etti.

Bankaların içerisinde koronavirüse karşı gerekli tedbirler en üst seviyedeyken, bankaların önündeki görüntüler alınan tüm önlemleri boşa çıkaran cinsten.

Bazı vatandaşların uzmanların sosyal mesafe uyarılarına uymayıp yakın temasta bulunduğu gözlemlenirken, bankaların önlerindeki kalabalık virüsün yayılmasına davetiye çıkartıyor.

Sosyal Sigortalar Dairesi önünde ise sigorta ödemeleri için bekleyen vatandaşlar ise risk meydana getiriyor.

Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken, bazı vatandaşların bu kuralı dikkate almadığı gözlemlendi.

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