Rusya'da coronayla savaşan doktorlardan üzücü haberler geliyor

Son 2 haftada Rusya'da 3 sağlık çalışanı hastane penceresinden düştü. Bunlardan 2'si hayatını kaybetti, biri ise yaşam mücadelesini sürdürüyor. Ancak yaşananlar akıllara "sağlık çalışanları iş yükü ve psikolojik baskı yüzünden intihar mı ediyor" sorularını getirdi.

Doktorlardan birinin corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra dahi çalışmaya zorlandığı iddia ediliyor. Ancak hastane yetkilileri bu iddiayı reddediyor. Üç olay da Rus yetkililer tarafından araştırılıyor.

RUSYA'DA VAKA SAYISI 155 BİNİ GEÇTİ

Rusya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 155 bin 370'e ulaşarak Avrupa ülkelerindeki vaka sayısına yaklaştı. Son 24 saatte 10 binden fazla vaka görüldü. Ölü sayısı ise 95 artarak bin 451'e yükseldi.

Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 102 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 155 bin 370'e çıktı.

Böylece Rusya, Covid-19 vaka sayısı bakımından 165 bin hastayı geçen Almanya'ya yaklaşmış oldu. Son iki gündür günlük vaka sayısının 10 binin altına düşmediği ülkede ölü sayısı 95 artarak 1451'e, iyileşen sayısı da 1770 artarak 19 bin 865'e yükseldi.

Öte yandan ülkedeki vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 7 olurken, yeni vakaların yüzde 49,1'i hastalık belirtisi taşımıyor. Yeni vakaların yüzde 46,4'ünün 18 ila 45 yaşında, yüzde 34'ünün 46 ila 65 yaşında, yüzde 10,3'ünün 66 yaş üstü, yüzde 9,3'ünün de çocuk olduğu kaydedildi.

MOSKOVA'DA VAKA SAYISI 80 BİNİ GEÇTİ

Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 714 artarak 80 bin 115 oldu. Moskova'daki vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 7,7 olduğu belirtildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 222 bin 510 kişinin gözetim altında tutulduğu ve şimdiye kadar bu kişilerin sayısının 806 bin 709 olduğu bildirildi.



Açıklamada, bugüne kadar 4 milyon 460 binden fazla test yapıldığı kaydedildi.

RUS ORDUSUNDA VAKA SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, orduda virüs tespit edilenlerin sayısı 130 artarak 1384'e ulaştı, 2 kişi ağır durumda bulunuyor.

Ordudaki 349 sivil çalışanın yanı sıra Bakanlığa bağlı okullarda 1456 kişide virüs görüldü, toplam 253 hasta ise sağlığına kavuştu.

Rusya’da, ilk Covid-19 vakası 31 Ocak’ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde iki Çin vatandaşında tespit edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2020, 22:25