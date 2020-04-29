Rumlar silahlanmadan vazgeçmiyor

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis yeni tip koronavirüsün neden olduğu olumsuz ekonomik etkiler nedeniyle silahlanma programlarını yeniden planlamaları gerekeceğini belirterek “Güvenlik konularında indirim olmaz” dedi.

Fileleftheros’un haberine göre ilgili soruya karşılık, pandeminin neden olduğu ekonomik etkiler nedeniyle silahlanma programlarını masaya yatırıp yeniden planlamalarının kaçınılmaz olduğuna işaret eden Angelidis, “Her şey yeniden masaya yatırılacak ve gayemiz, Milli Muhafız Ordusu’nun yükseltilmesi ve harekat kabiliyeti ile ilgili konuların etkilenmemesidir” diye konuştu.

Güvenlikle ilgili konularda indirim olmayacağını savunan Savvas Angelidis, başka devletlerle iş birliğinde güvenlik düzeylerini korumak istediklerini, pandemi nedenli ekonomik durumdan kaçınılmaz olarak etkileneceklerini söyledi, “Tatbikatlar ve eğitim programları askıya alındı. Ancak üstesinden gelmek ve yeni olgular temelinde planlama yapmak zorundayız” dedi.

Angelidis, pandeminin 2019 celbinin terhis prosedürünü etkilemeyeceğini, gelecek Temmuz’da birliklerine dağıtımları yapılacak 2020 celbi mensuplarının, RMMO tarafından puanlamalarının yapılabilmesi için belge ve tasdik belgelerini, ilgili platformun açılmasından itibaren 10 gün içerisinde elektronik olarak sunacaklarını söyledi.