Rum Yönetimi, AB’nin gayriresmi 5+1 konferansa katılımını garanti altına almak istiyor

Rum Yönetimi’nin, AB’nin hem Nisan sonu yapılacak olan gayriresmi 5+1 konferansta, hem de sonrasındaki süreçteki katılımını garanti altına almak istediği bildirildi.

Rum Yönetimi, AB’nin gayriresmi 5+1 konferansa katılımını garanti altına almak istiyor
banner23

Fileleftheros’un web sayfasında yer alan haberde, bazı diplomatik kaynakların, AB’nin müzakere sürecindeki varlığının, sürecin bütününe sembolik sebeplerden ötürü ekstradan değer katacağı yönünde görüş belirttiği kaydedildi.

AB’nin Kıbrıs sorunu müzakerelerine katılımının henüz netleşmediğinin belirtildiği haberde, Ankara’nın çıkmazdan kurtulma sürecinde “AB’yi atlatmaya yönelik” strateji izlediği ve “bunu başarıyor gibi göründüğü” iddia edildi.

Haberde, elde edilen bilgilere dayanılarak Türkiye’nin Almanya gibi “güçlü oyunculardan”, AB’nin Kıbrıs sorunu müzakerelerine katılımına rıza göstermesi için baskı gördüğü kaydedildi.

Kıbrıs sorunu için yapılacak gayriresmi 5+1 konferansa katılımcılarla ilgili son sözü BM’nin söyleyeceğine işaret edilen haberde, İngiltere’nin de perde gerisinde AB’nin konferansa katılmamasını desteklediği belirtiliyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Arıklı: Okan Erdemsiz'i LAÜ'ye atamaktan...
Arıklı: Okan Erdemsiz'i LAÜ'ye atamaktan...
  1. KKTC

banner19

banner1

banner3

banner18