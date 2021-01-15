Rum yetkililer doğruladı...2 bin adet Pfizer aşısı geliyor...

AB tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti'ne tahsis edilen aşı dozundan 2 bin doz Pfizer COVID-19 aşısı, önümüzdeki günlerde Kıbrıslı Türklere teslim edilecek.



Kıbrıs Haber Ajansı'nın (CNA) haberine göre, iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi'nin Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk eş başkanları, teknik hazırlıkların tamamlanması ve sağlık güvenliği ve depolama için ilgili protokoller nedeniyle bu sabah aşıların teslimi hakkında görüştü.



Aynı kaynak, bir Pfizer yetkilisinin geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ı ziyaret ettiğini ve kuzeye de geçerek Kıbrıslı Türklere aşıları yapacak personeli, Teknik Komite aracılığıyla eğitildiğini kaydetti.



Bu sürecin ardından aşılar Teknik Komite aracılığıyla Kıbrıs Türklerine ulaştırılmaya devam edilecek.



Bu arada Rum Sağlık Bakanlığı, aşılanma hakkı olan Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşları için Covid-19 aşılarına kayıt başvuru süreci ile ilgili olarak en geç önümüzdeki hafta başında Türkçe bir basın açıklaması yayınlayacak.

Kıbrıs Postası