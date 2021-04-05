Rum Sözcü Crans Montana defterini yeniden açtı

Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Crans Montana’da BM Genel Sekreteri’nin tüm noktalarıyla ilgili öneriler sunarken Türk tarafının bunu tartışmadığını ve bunlara cevap vermediğini hatırlatarak, Crans Montana konferansının Türkiye’nin Kıbrıs’ta garantörlük haklarının yeniden incelenmesi ve iptal edilmemesi, Türk ordusu için daimi bir askeri üs oluşturulması ve tüm kurumlarda tüm kararlarla ilgili tek bir olumlu Türk oyu konusunda ısrarı nedeniyle çıkmaza girdiğini vurguladı.

Kousios yazılı açıklamasında, Anastasiadis'in, “şu an, Türk uzlaşmazlığını göğüslemek amacıyla tüm siyasi partiler ve halk arasında daha güçlü bir birlik oluşacağına inandığını” belirterek bu ruh hali içinde “AKEL Genel Sekreteri Andros Kyprianou’nun bugün basına yaptığı açıklamaları yanıtladıklarını” kaydetti.

Sözcü, Crans Montana konferansının Türkiye’nin Kıbrıs’ta müdahale ve garantörlük haklarını 5 yıl sonra yeniden gözden geçirilmesi ve iptal edilmemesi konusundaki ısrarı nedeniyle çıkmaza sürüklendiğini vurguladı. Rum Hükümet Sözcüsü sözlerine devamla “Türk tarafının müzakere masasından BM Genel Sekreterinin masaya koyduğu altı nokta konusunda yaptıklarına karşı Anastasiadis, tüm noktalara cevap vermişti ve AKEL Genel Sekreteri de bunu selamlamıştı” dedi ve şöyle devam etti:



“Anastasiadis, BM Genel Sekreterinin Cenevre’de toplamayı hedeflediği Kıbrıs’la ilgili gayrı resmi konferansa katılma iradesini net olarak ortaya koymuştur. Anastasiadis, Türk tarafının ortaya sürdüğü çözüm temelinin değişmesi ve Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları ve AB ilke ve değerleri temelinde bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden devam etmesi yönünde kararlılık ve gerçek siyasi iradeyle çalışmaya devam edecek. Hedefimiz, Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk; Kıbrıs Cumhuriyeti tüm vatandaşlarının güvenli hissedebilecekleri bağımsız ve egemen bir devlet olması ve Avrupa devleti içinde birlikte üretebilmeleridir."