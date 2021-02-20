Rum Sağlık Bakanlığı duyurdu: Yaklaşık 20 bin kişiye iki doz aşı yapıldı

Rum Sağlık Bakanlığı, aşı kampanyasının başlamasından itibaren şu ana kadar 19 bin 921 kişinin iki doz, 37570 kişinin de ilk doz aşılarının yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, aşıların büyük kısmının 70 yaş üzeri kesime yapıldığını belirten bakanlık, bu grupta bulunan 43 bin kişinin aşılanmasının Mart ayında tamamlanacağını belirtti. Toplam 452 şeker, böbrek ve thalasemia hastalarının da bu dönemde aşılandığını kaydeden bakanlık, aşıların 9 merkezde, 20 kişilik ekiplerle tatbik edildiğini açıkladı.

Mart ayında lisanslı 3 aşıdan toplam 130 bin 440 dozun daha gelmesinin beklendiğinin kaydedildiği açıklamada, tam randımanlı aşılanma periyoduyla birlikte günlük 15 bin doz aşının tatbik edilmesinin hedeflendiği de ifade edildi.