Rum Ordusundan Skandal 19 Mayıs Paylaşımı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını gölgelemek isteyen Rumlar bu kez paylaştıkları fotoğraf üzerinden yine yalana dayalı propaganda yapmaya çalışıyor.

RMMO (Rum Milli Muhafız Ordusu) resmi web sitesinden sözde “19 Mayıs Pontus Rum anma günü” vesilesiyle fotoğraf paylaşılarak 19 Mayıs gölgelenmeye çalışıldı. RMMO, bu tarihi 1915 olayları gibi yapmaya çalışarak, dünya kamuoyuna yalan bilgi paylaşma peşine düştü ancak tarihsel açıdan bakıldığında haksız düşeceklerini yine hesaba katamadı. Pontus Rum iddiaları tamamen yalan ve iftira olduğu tarihi kaynaklarda açık ve net olarak görülürken, 1923 tarihli Lozan Antlaşması’na bakıldığında da bu paylaşımlarının yalan olduğu görülmekte. Kaynaklarda Rumların iddialarının aksine Yunan ordusunun Anadolu’da yaptığı katliamlar açık bir şekilde yazılmış ve katliam bizzat Yunanistan tarafından kabul ve tescil edilmiştir. Yunanistan’ın Balkan Savaşı sırasında Ege adalarında ve İzmir’i işgalinden sonra Anadolu’da yaptığı katliamlar tek tek belgelenmiş ve tarih kitaplarında da yerini almıştır.Ancak yine baltayı taşa vuran Rumlar tarihi gerçekleri hesaba katmadan attıkları bu kara propaganda ile yine dünyaya rezil oldular.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021, 23:24