Rum basını: “Lute görüşme konusunda ortak niyet görüyor ama iki liderden ortak vizyon görmüyor”

Fileleftheros gazetesi “Beş Taraflı Görüşmenin Devamı Yok- Lute Görüşme Konusunda Ortak Niyet Görüyor Ama İki Liderden Ortak Vizyon Görmüyor” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde, Birleşmiş Milletlerin (BM), Kıbrıs müzakerelerinin son aşamasının hazırlığının yapılacağı gayri resmi bir beş taraflı görüşme hedeflediğini yazdı.

Gazete, bununla birlikte, Lute tarafından kayda geçirilen olguların, Kıbrıs sorunundaki müdahil tarafların sonuç üretecek olan bir sürece gitmesi konusunda, Lute’un çabasında büyük oranda zorluk olduğunu gösterdiği yorumunu da yaptı.

Gazete gerek BM, gerek de “Lefkoşa’daki” diplomatik çevrelerinin yorumlarının kısaca şu şekilde olduğunu da aktardı;

“1. Herkesin 5+1 (iki lider, 3 garantör ve BM) formatındaki görüşmeyi istediği tahmin edilmektedir

2. Jane Holl Lute gayri resmi görüşme için ortak niyet olduğunu düşünüyor, fakat şu an ne 5+1 formatındaki görüşme ne de bunun devamı (yani Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferans) için ortak bir vizyon olduğunu söyleyebileceğini düşünmüyor

3. Jane Holl Lute’un çabasının amacı, BM Genel Sekreterinin prosedürel nitelikli gayri resmi beş taraflı bir görüşmenin başarı olasılıklarına sahip olacağını hissetmesidir.”

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, Rum kesiminin Lute’la olan görüşmede “diğer taraftan şartlar ve önkoşullar olmadan, gayri resmi bir görüşmeye gitmeye hazır olduğunu ilettiğini” yazan gazete, Anastasiadis’in Lute’a “bunun hızlı bir şekilde olmasını ve başka zaman kaybedilmesini istemediğini ilettiğini” kaydetti.

Lute’un Yunanistan Dışişleri bakanlığında temaslarda bulunmak için Atina’ya gittiğini, öte yandan tüm tarafların altını çizdiği üzere Ankara’nın tutumunun “anahtar öneme sahip” olduğunu belirten gazete, bu yüzden Lute’un Türkiye Dışişleri Bakanlığıyla temaslarda bulunmak için Ankara’ya gitmek istediğini ifade etti.

Gazete Lute’un adadan ayrılmasından önce “BM Genel Sekreterine 5+1 formatındaki gayri resmi toplantıyla ilgili son önerilerini sunmadan, gerekirse Kıbrıs’a yeniden geleceği ihtimalini açıkta bıraktığını” da iletti.

Gazete iç sayfadan ise haberine “Yalnızca Ortak İrade Var- BM İki Lider Arasında Ortak Vizyon Olduğunu Görmüyor” başlıklarıyla yer verirken, Lute’un Atina’nın ardından New York’a döneceğini ve burada müdahil taraflarla istişarelerini sürdüreceğini yazdı.

Lute’un Ankara’ya gideceği tarihin henüz netleşmediğini de yazan gazete, bunun Aralık ortasında gerçekleşebileceğini belirtti.

HRİSTODULİDİS

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise dün “Alpha’ya” yaptığı açıklamada, Lute’un ziyareti ve yaptığı görüşmelerle ilgili değerlendirmede bulunarak, Lute’un bütün müdahil taraflarla temaslarını tamamlamasının ardından BM Genel Sekreterini bilgilendireceğini ve BM Genel Sekreterinin de bir sonraki adımlara karar vereceğini söyledi.

Açıklamasında Guterres’in inisiyatifinin gayri resmi bir beş taraflı konferans toplanması olduğunu da anımsatan Hristodulidis, Lute’un Ankara’ya yapacağı ziyaretin ardından Kıbrıs’a yeniden gelme olasılığını da dışarda bırakmadı.

Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu çözüm çabalarını ilerletecek uygun bir ortamın meydana getirilmesi için ortaya koyduğu çerçeve içerisinde, Maraş konusunu Lute’un gündemine getirdiğini” de söyledi.

Hristodulidis, Rum Hükümetinin son zamanlarda, AB’nin, gelişme halinde olan perde arkası hazırlık faaliyetlerinde daha aktif rol oynadığını gözlemlediğini öte yandan Brüksel’in üst düzeyde BM Genel Sekreteriyle bizzat temasta olduğunu da sözlerine ekledi.

Gazete, Rum siyasi partilerin Lute’un ziyaretini bilindik tezleri temelinde yorumlamayı sürdürdüklerini de ekledi.

Alithia gazetesi ise “Lute İki Taraf Arasında Var Olan Uçuruma Rağmen Diyaloğun Yeniden Başlaması ve Beş Taraflı Konferansın Toplanması Konusunda İyimser” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, geçtiğimiz gün Kıbrıs’ta iki liderle gerçekleştirdiği temasların ardından, taraflar arasında var olduğu görülen uçuruma rağmen, Kıbrıs sorununun çözümü için taraflar arasındaki diyaloğun yeniden başlayabileceği konusunda iyimser olduğunu yazdı.

Gazete Rum Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere göre, Lute’un, tarafların farklı yaklaşımlarına rağmen, müdahil tüm taraflarla temas turunu tamamlaması ve BM Genel Sekreterini bilgilendirmesinin akabinde, bir sonraki adımları belirleyecek olan beş taraflı gayri resmi konferansın gerçekleştirileceği konusunda iyimser göründüğünü yineledi.

Gazete Lute’un dün Yunanistan’a gittiğini ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris’le görüştüğünü de ekledi.

Haravgi gazetesi ise “AKEL’den Müzakerelerin Yeniden Başlaması İçin Bütünlüklü Öneri- Lute’tan Gayri Resmi Beş Taraflı Görüşme İçin Temaslar ve Partilerin Tepkileri- Lute’un Atina Temasları” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, AKEL merkez komitesinin Kıbrıs sorunundaki “son olumsuz gelişmelerden endişelenerek” dün bazı öneriler üzerinde tartıştığını ve bunları önümüzdeki günlerde değerlendirmesi için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ileteceğini haber verdi.

Lute’un temasları Politis gazetesinde ise “Bir Sonraki Adım İçin Ortak Vizyon Arıyor- Lute İçin Ortak Vizyon Anahtar Öneme Sahip” başlığıyla yer buldu.