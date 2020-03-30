Rum Bakan da çıldırdı

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou, bu sabah kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaparak öfkesini dile getirdi.

Baf Belediye Başkanı’nın kendisine gönderdiği bir fotoğrafı paylaşan İoannou, bir bankanın önündeki yoğunluktan dolayı öfkesini saklayamadı.

İki metre kuralına dikkat edilmediğini söyleyen Rum Bakan’ın açıklaması şu şekilde:

“Bugün saat 8.40, Baf Belediye Başkanı bana bu fotoğrafı gönderdi. Umursamıyoruz, talimatları takip etmiyoruz. İki metre mesafe kuralına uymuyoruz. Virüsü yayıyoruz…”

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2020, 10:02