Rogers Okulların Açılmasını Değerlendirdi

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri, milletvekili ve moleküler biyolog Jale Refik Rogers, çocukların Mart ayından beri okuldan uzak, evde izole olarak büyüdüğünü belirtti. Mevcut durumun okulların açılması açısından büyük bir risk teşkil etmediğini söyleyen Rogers, gerekli önlemler alınarak 1 Ekim itibari ile ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime başlanmasının çok yerinde bir karar olduğunu vurguladı.

Rogers, açıklamasının tamamında "Çocuklarımız Mart ayından beridir okuldan uzak, evde izole olarak büyüyorlar. Bu süreçte, bazı kayıpları olsa da, akademik açıdan eğitimlerini bir şekilde online olarak sürdürdüler. Yaşıtları ile sosyalleşme, paylaşmayı öğrenme ve disiplin gibi ancak yüz yüze eğitimin verebileceği beceriler açısından ise kayıpları daha fazla.

Covid-19 hayatımızdan kısa sürede gitmeyecek. Biz de bu sürede bu virüsle yaşamaya alışmak durumundayız. Çocuklarımızın geleceği açısından en önemli unsur olan eğitimlerinin de bu yeni normalde en iyi şekilde devam etmesi önemli. Ülkemizde yerel vaka sayılarında çok ciddi bir artış olmamasından dolayı, mevcut durum okulların açılması açısından büyük bir risk teşkil etmiyor. Gerekli önlemler alınarak ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime başlanması çok yerinde bir karardır.

Çocuklarımız kurallara uymayı yetişkinlerden daha çabuk öğreniyor. Okulda üzerlerine düşeni yapacaklarınve öğretmenlerinin desteği ile güvenli bir ortamda ihtiyaçları olan eğitimlerine devam edea bileceklerine inanıyorum "ifadelerini kullandı.