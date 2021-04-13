Rızası Olmaksızın Arkadaşını Öpmeye Kalkışınca Tutuklandı

11.04.21 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Gazimağusa’da bir üniversitenin öğrenci yurdunda gerçekleştirilen arkadaş toplantısı esnasında D. Ç isimli T.C vatandaşı kız öğrenciyi rızası hilafına itip yatağa düşürdükten sonra öpmeye çalışmaya çalışan Nijerya uyruklu öğrenci ANIEFIOK MALACHI JOHN (E-21) şikâyet üzerine ayni gün tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı 12.04.21 tarihinde Cinsel saldırı, mülke tecavüz ve darp suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Dünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, PM Löğmen Yücetürk’ü şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Yücetürk yemin altında verdiği şahadetinde 11.04.21 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Gazimağusa’da bir öğrenci yurdu içerisinde daha önceden ortak arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı müştekinin rızası ile birlikte gittikleri 410 numaralı oda içerisine rızası hilafına kasten ve kanunsuz olarak itmek suretiyle zanlının müştekiyi yatağı içerisine düşürdüğünü ve üzerine çıkıp öpmeye çalışırken müştekinin çığlık atması üzerine diğer odada bulunanların müdahale etmesiyle zanlının oradan ayrıldığını söyledi.

Aynı gün olayın polise intikal ettirilmesiyle zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirten tanık polis, yapılan sorgusunda herhangi bir ifade vermediği, müştekiyi itip yatağa düşürdüğü yönünde sözlü beyanda bulunduğunu, ancak müştekiyi öpmediğini belirttiğini söyledi.

Olay esnasında yurt odasında bulunan ortak arkadaş grubu mensubu kişilerin ifadelerinin alınacağını ve kamera görüntülerinin inceleneceğine dikkat çeken tanık polis, müştekinin şikâyetinin halen devam etmekte olduğuna değindikten sonra tahkikatının selameti bakımından zanlıya 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)