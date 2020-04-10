Riverside otel personeli yarın karantinaya alınıyor

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser 75 Riverside çalışanının yarın karantinaya alınacağını açıkladı.

Riverside otel personeli yarın karantinaya alınıyor
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Alsancak Belediyesi Başkanı Fırat Ataser 75 Riverside çalışanının yarın karantinaya alınacağını açıkladı.

Katıldığı bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı, 2 Riverside personelinin pozitif çıktığını açıkladı.

73 otel personelinin otelde kapalı durumda olduklarını açıklayan Ataser, otel personelinin dışarıya çıkıp markete gittiğini ve bölge esnafıyla temas ettiğini de öne sürdü

Ataser tüm otel personelinin yarın karantinaya alınacağını açıkladı.

Ataser, Riverside otelin bu iş için uygun olmadığını söylediğinde çok tepki aldığını fakat gerçekleri söylediğini açıkladı. Ataser hükümete de çok kızgın olduğunu vurguladı.

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