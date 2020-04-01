“Riskli Ülkeden Gelen Gemiyi Adaya Sokmak İçin Baskı Kuruluyor”

Gümrük Çalışanlar Sendikası, Bakanlar Kurulu’nun çalışması zorunlu sektörlere gümrük çalışanlarını dahil etmemesiyle ilgili olarak, alınan kararın haksız olduğunu bildirdi ve bugünden itibaren görev yapmama kararı aldı.

Konuyla ilgili GazeddaKıbrıs’a konuşan Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman, geçtiğimiz hafta açıklanan ekonomik pakette gümrük çalışanlarının elzem daire olarak belirtildiğini, ardından bu kararın geri çekildiğini belirterek, gümrükte ilk etapta gıda, sağlık ve ilaç gibi elzem malzemelerinin işlemlerinin yapıldığını ancak Bakan’ın ricası ile ekonominin dönebilmesi için diğer ürünlere de işlem yapılmaya başlandığını belirtti.

“DERDİMİZ PARA DEĞİL”

Dağman, sosyal medyada bazı kişilerin gümrükçülerin daha fazla para kazanabilmek için iş yapmama kararı aldığına yönelik ifadelerde bulunduğunu da belirterek, dertlerinin para olmadığını, birçok dairenin idari izinli çalıştığı dönemde, halkın fayda sağlayabilmesi için görev yapmaya devam ettiklerini ancak hükümetin bu çalışmalara yönelik bir teşekkür bile etmediğini belirtti.

Dağman sözlerinin devamında “hükümet, bizimle herhangi bir şekilde görüşmeden bizleri elzem gruptan çıkarma kararı aldı. Alınan bu karara tepkimiz eylem değildir. Biz şu anda eylem yapmıyoruz. Evde kalıyoruz, sağlıklı kalıyoruz” dedi.

“RİSKLİ ÜLKEDEN GELEN GEMİYİ ADAYA SOKMAK İÇİN BASKI KURULUYOR”

Dağman sözlerine şöyle devam etti:

“İngiltere’den bir gemi yola çıktı. İspanya’da da durarak ülkemize giriş yaptı. Bu iki ülke, en çok virüs taşıyan ülkelerden… Sağlık Bakanlığı’nın bizimle ilgili aldığı bir kararı var. Bir gemi adaya giriş yapabilmesi için açık sularda 14 gün süreyle beklemesi gerekir. Bu gemi, 11 günde geldi ve yanlış beyan vererek ülkeye giriş yapmaya çalıştı. Gümrük memurlarımız gemiyi boşaltma işlemine geçerken durumu fark etti ve gemiyi boşaltmadı. Gemide elzem herhangi bir ürün bulunmuyor. Geminin boşaltılması için iş insanları bize baskı yapıyor. Gemide ilaç veya gıda bulunmuyor. Biz toplumun sağlığını düşünürken, bazı iş insanlarımız araba, çimento, biçer döver düşünüyor. Toplum rahat etsin, para önemli değildir. Şu anda önemli olan sağlıktır.

“SAĞLIĞIMIZ İÇİN EVDE KALIYORUZ”

Dağman, kendilerinden para kesilmesine karşı olmadıklarını da ifade ederek, kesilecek olan paranın nerede kullanılacağını sorduklarını ancak bir yanıt alamadıklarını da belirtti.

Sağlıkları için evde kalacaklarını da belirten Dağman, dairelere hali hazırda idari izin verildiğini ve kendilerinin de elzem grupta olmadıkları için bu izni kullanacaklarını duyurdu.

Dağman sözlerine şöyle son verdi:

Bir teşekkür bile almadığımız için bugünlük tepki koyduk. Biz de evde kalıyoruz sağlıklı kalabilmek için. Maliye Bakanı toplantıya çağırdı. Yararlı bir toplantı geçti. Maliye’nin zor durumda olduğunu biliyoruz. Özel sektörün çalışamadığını da biliyoruz. Derdimiz para değildir. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz.”