Restorancılar Birliği rest çekti

Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (RES-BİR) yazılı bir açıklama yaparak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun dün akşam duyurduğu kararların kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Önce sağlık” mentalitesiyle hareket ettiklerinin altını çizen Restorancılar, ekonominin de aynı bilinçle yürütülmesi gerektiğine işaret etti.

Kapalı oldukları dönemde devletin sadece ‘borcu borçla kapatın’ minvalinde ‘kredi imkanları’ sunduğu hatırlatılan açıklamada, kurallar çerçevesinde işlerini yürütmeye devam edecekleri ve devletin de alınan kararları denetlemek zorunda olduğu ifade edildi.

ÜST KURULUN KARARINA GÖRE RESTORANLAR 21.00 SONRASI SADECE PAKET SERVİS HİZMETİ VEREBİLECEK

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulunun dün akşam açıkladığı karara restoranlar 21.00'e kadar açık kalabilecek, 21.00 sonrasında ise sadece paket servis hizmeti verebilecek....

RES-BİR'in açıklaması şu şekilde:

“Dünyayı derinden etkileyen bu Salgın ve Ekonomik kriz günlerinde, hem sağlık gemisini, hem de ekonomi gemisini birlikte ve yan yana yüzdürmek zorunluluğumuz var.

Evet, şu an dünyada hayatta olan hiç kimsenin daha önce test etmediği büyük bir salgın sorunu var.

Evet, önce sağlık.

Ancak şu da bir gerçek ki, dünyada şu anda, hiç kimse böylesi bir ekonomik yıkımı da test etmedi.

Bizim de sizin gibi, hem sağlık, hem de ekonomik olarak gailelerini çektiğimiz, ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız, nenelerimiz, dedelerimiz var. İşte biz, tam da bu bilinçle, hem sağlığımız hem de ekonomimiz için mücadele veriyoruz.

Biz sektör olarak, tam da bu bilinçle, ülkemizde Koronavirüs Mart ayında ilk görüldüğünde, bu virüs ile nasıl yaşayacağımızın, nasıl iş yerlerimizi açacağımızın ve kuralların bilim insanları, ‘sağlık üst kurulu’, tarafından belirleninceye kadar iş yerlerimizi açmak istemediğimizi duyurduk.

Mayıs ayında da, Sağlık Üst Kurulu "yeni normal" adı verilen kuralları duyurdu.

Bizler de bu kurallara göre işletmelerimizi açtık.

Geçtiğimiz haftaya kadar, ara ara, geçtiğimiz hafta ise, gerek Sağlık Bakanlığımızın, gerek Polisimizin gerekse de Belediyelerimizin sağlık birimleri, üye işyerlerimizi çok yoğun bir şekilde denetlemiş, üyelerimiz arasında hiçbir kural ihlali tespit edememiştir.

Zaten halkımız da uyulması gereken kuralları çok iyi biliyor ve mekan tercihini de ona göre yapabiliyor.

Ülkemiz kapalı olduğu dönemde, sektörümüz devletten "BORCUNUZU BORÇLA KAPATIN" tavsiyesi dışında hiçbir destek alamamıştır.

Sektörümüz için Sağlık Üst Kurulunun dün akşam aldığı kararlar asla kabul edilemezdir.

Kuralları koyanlar, koydukları kuralları denetlemekle yükümlüdürler.

Biz işletmeler de kurallara uyarak işimizi yapmakla yükümlüyüz.

Bizler bu bilinçle mekânlarımızı açık tutacağız.

Gelmek isteyen misafirlerimizi ağırlayacağız.

Sizler de bizleri, bir zahmet denetleyeceksiniz.

İşte bu şekilde, Sağlık gemisi ile Ekonomi gemisini tokuşturmadan birlikte yüzdüreceğiz.

Aksi tam bir kaos olacak. Ve bu kaosun altından da hiç kimse kalkamaz. Altında hep beraber eziliriz.”