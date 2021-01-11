Resmiye Canaltay, birinci turda yeterli oy alamadı

Resmiye Canaltay, birinci turda yeterli oy alamadı
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Meclis Başkanlığı’nın UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, 23 kabul ve 25 ret oy ile birinci turda yeterli oy alamadı.


Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun, Meclis Başkanlığı seçimlerine ilişkin toplantısı, saat 14.00 sıralarında sona erdi.

Danışma Kurulu’nun sona ermesinin ardından Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı.

Meclis Başkanlığı’na Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Canaltay, 48 mevcut Milletvekilinin oy kullanmasıyla birlikte, 23 kabul oy ve 25 ret oy aldı. 

Bu durumda Canaltay, birinci turda başarı sağlayamadı. 

Şu sıralar, Meclis Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı için ikinci tur seçimi yapılıyor...

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