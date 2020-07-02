Resmi Gazete’de yayımlandı: Camelot, yeniden GAÜ’nün işletmesine verildi

Resmi Gazete’de yer alan habere göre Bakanlar Kurulu, Girne Alsancak bölgesinde bulunan ve Camelot olarak anılan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) ait Alsancak Gazinosu'nun, yeniden Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) işletmesine verilmesine karar verdi.

Karar göre, Alsancak Gazinosu, 5 yıl süreyle GKK tarafından GAÜ’ye kiralandı ve elde edilecek kira gelirleri, GKK Güçlendirme Kurumu hesaplarına aktarılacak, GKK tarafından uygun görülecek kira bedeli üzerinden GAÜ ile 5 yıllık yeni bir sözleşme yapılacak.

Öte yandan sözleşmenin imzalanmasını müteakip; Girne Amerikan Üniversitesi tarafından Komutanlığın tasvip edeceği bir sigorta şirketi nezdinde ve mevcut tesislerin envanter bedeli kadar mutabakatlı sigorta şeklinde sigortalanarak 30 iş günü içerisinde Komutanlığa teslim edilecek.

Kararla ilgili Resmi Gazete’de yer alan bilgilerde ayrıca, 39/2001 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası adı altında kurulup faaliyet gösteren ve 41/2001 sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankalardan herhangi birinden Girne Amerikan Üniversitesi tarafından alınacak yıllık kira bedelinin %10'u tutarındaki Banka Teminat Mektubu, Komutanlığa teslim edilecek.