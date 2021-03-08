Deneyimli Gazeteci, Diyalog Medya Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın annesi Şerife Akar yaşamını kaybetti.

Şerife Akar’ın yarın Lefkoşa’da toprağa verileceği öğrenildi.

Reşar Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Dün annemiz Şerif Akar'ın doğum günüydü... Bugün de Dünya Kadınlar Günü... Böylesi bir günde onu kaybetmenin acısını yaşıyoruz... Çok zor şartlar altında 6 evlat yetiştiren fedakar bir anneye veda etmek elbette kolay değildir... Yarın onu Lefkoşa'da son yolculuğuna uğurlayacağız... Seni çok özleyeceğiz anacığım...”

Şerife Akar, son iki yılda üç evlat acısı yaşamıştı

Şerife Akar, son iki yıl içinde üç evladını kaybetmişti. Evlatlarından Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği eski başkanlarından, gazeteci ve iş insanı Mehmet Akar, 2 Ağustos 2019’da yaşamını yitirmişti. Altı kardeşin üçüncüsü olan Mustafa Akar ise 8 Ağustos 2020’de vefat etmişti. Polis teşkilatının unutulmaz müdürlerinden ve ülkemizin sevilen simalarından Cemal Akar ise 29 Aralık 2020’de yaşamını kaybetmişti.