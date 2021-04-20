RES-BİR’den Üst Komite’ye çağrı

Restorancılar Birliği’nin (RES-BİR), resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapılarak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi üyelerine bir yılı aşkın süredir pandemiyle mücadele kapsamında yaptıkları için teşekkür edildi.

RES-BİR, “Aşikârdır ki; bu virüsle uzunca bir süre daha yaşamak durumundayız. Tabi ki bizler için de önce sağlık. Ancak bizlerin bu saatten sonra sağlığımızın yanında çocuklarımızın ve ailelerimizin hatta işletmelerimizde çalışan insanların da çocuklarının ve ailelerinin ekonomik geleceğini de daha fazla düşünmemiz gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’taki vaka sayılarının 4 basamaklı rakamlara ulaştığına dikkat çekilerek, “Ancak onlarda kafe, bar ve restoranlar için herhangi bir sınırlama yok. Akşamları da sokağa çıkma yasağı 23.00 da başlıyor… Onların canının bizimkinden daha az kıymetli olduğunu düşündüğünüzü sanmıyoruz. Hatta onların ekonomik olarak da çalışmaya bizden daha fazla ihtiyaçları olduğunu da düşündüğünüzü sanmıyoruz…” denildi.

RES-BİR tarafından Üst Komite üyelerine; hizmet sektöründe gün ve saat sınırlamalarından vazgeçilmesini gündemlerine almaları talep edildi.

Daraltılmış gün ve saat neticesinde özellikle bazı sektörlerde oluşan yoğunluğun azalmasında katkı sağlayacağı da belirtilen açıklamada, “Bizim Kuzey Kıbrıs’ta daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyacımız vardır” ifadelerini yer verildi.